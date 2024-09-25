«Украинская биржа» возобновит торги по решению суда

Апелляционный суд поддержал «Украинскую биржу», решение об аннулировании ее лицензии приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

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Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия — 24 сентября 2024 года.

«Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного разбирательства. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме. В то же время мы продолжаем обжаловать постановление НКЦБФР в судебном порядке», — говорится в сообщении биржи.

Дата возобновления торгов станет известна позже.

Напомним, что «Украинская биржа» с 8 июля прекратила работу по причине аннулирования лицензий. Причиной послужило наличие подсанкционного лица среди бенефициаров.