НБУ представил план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта № 12044 Верховной Радой разрешит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это позволит решить вопросы доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

«Следовательно, на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения — банк финансовой инклюзии (БФИ)», — говорится в сообщении регулятора.

Для чего нужны банки финансовой инклюзии

Ограниченная банковская лицензия позволяет крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо — банк финансовой инклюзии, чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения вопрос доступности финансовых услуг в определенных регионах особенно острый. Это касается прифронтовых и деоккупированных территорий, на которых из-за риска безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы в результате перебоев со связью.

«БФИ увеличат возможность получения клиентами качественных и безопасных финансовых услуг. Как следствие, это будет иметь положительный эффект для социально-экономического развития региона и страны в целом», — заявил Нацбанк.

Требования к БФИ

Ограниченная банковская лицензия предусматривает, что акционерное общество, которое получит статус БФИ, должно удовлетворять всем пруденциальным требованиям и нормативам и выполнять лицензионные требования Национального банка.

В то же время, для обеспечения фокуса на клиентах-физлицах и малом бизнесе БФИ будут ограничены в проведении операций с другими сегментами клиентов (средним и крупным бизнесом) и операций на рынках капитала.

Также будут устанавливаться ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Чтобы получить статус банка финансовой инклюзии, юридическое лицо, кроме стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно представить НБУ стратегию банка финансовой инклюзии и бизнес-план на три года.

Эти документы обязательно должны содержать детальное описание развития финансовой инклюзии, в том числе плановую структуру клиентской базы по сегментам клиентов, территории обслуживания, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях, планы по развитию каналов предоставления услуг, способствующих обеспечению финансовой инклюзии.

По расчетам Всемирного банка, уровень финансовой инклюзии — охват населения финансовыми услугами — в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11 в. п. меньше, чем целевые 95%.

Комментарий Пышного

«Полномасштабное вторжение повлекло за собой уменьшение сети банковских отделений и банкоматов из-за разрушения или остановки работы, потери рентабельности, отсутствия связи, электроэнергии и т. д.

За 2022 год в общей сложности закрылось 1349 отделений, в то же время нагрузка на существующие отделения увеличилась. Постепенно банки прекратили сокращение сети, вызванное полномасштабным вторжением, однако уровень финансовой инклюзии все еще далек от желаемого.

Банк финансовой инклюзии позволит нашим гражданам получить доступ к основным финансовым продуктам, таким как снятие наличных, валютообменные операции, платежи, сбережения и кредиты по всей стране", — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.