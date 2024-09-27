Долги украинцев по микрокредитам выросли в полтора раза с начала года

Украинцы должны 14,53 млрд грн микрофинансовым организациям в этом году. С начала года сумма долга выросла в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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В этом году украинцы взяли в микрозайм 26,7 млрд грн — это 3,9 млн кредитных договоров.

Количество договоров почти не изменилось, но заметно возросла сумма ссуд: в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, до 6776 грн.

Так, в первом квартале украинцы брали в долг у МФО, в среднем, 6875 грн, впрочем во втором квартале сумма займа уменьшилась.

62% кредитов выдаются на срок от 3 месяцев до года. На краткосрочные ссуды до месяца приходится лишь 17% кредитов. В 8% микроссуды берутся на 3+ лет.

96% микрозаймов в этом году берутся онлайн.

Кредити онлайн