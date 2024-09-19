Пользователи «Киевстара» жалуются на проблемы со связью и интернетом (обновлено)

В четверг, 19 сентября, пользователи «Киевстара» начали жаловаться на сбой в работе мобильного оператора. У некоторых людей проблемы со связью и Интернетом. Об этом свидетельствуют комментарии абонентов под постом «Киевстар» в Facebook.

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Проблемы наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и т. д.

В «Киевстаре» не говорят, что стало причиной сбоя, но пишут, что компания работает над улучшением сети.

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«Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети „Киевстар“. Наши специалисты уже выявили проблему и оперативно работают над устранением последствий», — объяснили в «Киевстаре».

Сейчас все должно работать без сбоев.