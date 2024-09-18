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18 сентября 2024, 19:04 Читати українською

Хакеры получили рекордную выплату в $75 миллионов за вымогательство

Хакеры, стоящие за кибератакой на американскую компанию Cencora, занимающуюся распространением фармацевтических препаратов, получили в общей сложности $75 млн, что является самым известным кибервымогательством. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакеры, стоящие за кибератакой на американскую компанию Cencora, занимающуюся распространением фармацевтических препаратов, получили в общей сложности $75 млн, что является самым известным кибервымогательством.
Фото: freepik.com

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По словам людей, знающих это дело, оплата за злом Cencora произошла тремя частями в биткоинах в марте. При этом первоначально злоумышленники потребовали выплату в $150 млн. Компания Cencora узнала, что данные были угнаны из ее систем в феврале 2024 года.

При этом представители Cencora отказались комментировать этот инцидент. Они заявили, что компания не комментирует слухи или предположения.

Cencora, компания из Коншохокена, штат Пенсильвания, имеет рыночную капитализацию около $46 млрд. Она получила $262 млрд дохода за последний финансовый год.

Сообщения о выкупе в размере $75 млн впервые появились в июле, когда компания по кибербезопасности Zscaler Inc. и аналитическая компания Chainalysis Inc. заявили, что хакерская группа Dark Angels получила огромный платеж. Правда, тогда не было известно, кто стал жертвой хакеров.

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Бретт Каллоу, управляющий директор FTI Consulting, компании по консультационным услугам с большой практикой кибербезопасности, сказал, что выплата $75 миллионов раньше была «немыслимой».

Наибольшее известное кибервымогательство до этого составило $40 млн, которое в 2021 году выплатила страховая компания CNA Financial Corp.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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