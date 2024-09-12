Брак онлайн: За три дня в «Дие» украинцы сделали более 400 тысяч предложений

За три дня в рамках услуги «Брак онлайн» в приложении «Дия» предложение руки и сердца сделали 416 133 украинца, в то же время «да» ответили только в 49 282 случаях. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, брак онлайн — это революционный сервис, сразу набравший популярность. За первые 24 часа действия украинцы забронировали даты браков на 2 месяца вперед.

«Результаты за 3 дня в цифрах: 416 133 предложения сделали пользователи. Интересно, что положительных ответов только 49 282, поэтому попробуйте еще раз. 1 247 пар подали заявления о браке», — отметил он.

В общей сложности по запуску бета-тестирования услуги 197 пар уже поженились онлайн.

Напомним

«Минфин» писал, что 9 сентября в Украине запустили сервис брака онлайн через «Дию».