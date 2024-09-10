Новые цифровые документы: в «Дие» появились свидетельства о рождении, смене имени, браке и разводе

Отныне в «Дие» отображаются еще четыре цифровых документа — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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В то же время, свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Для этого необходимо авторизироваться в приложении, и оно появится в списке документов.

Свидетельства подтянутся в «Дию» автоматически, если:

в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;

Вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Дие» стала официально доступная услуга «брак онлайн».