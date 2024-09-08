ГУР атаковало ряд российских ресурсов и поздравило россиян с Днем разведки Украины

В субботу, 7 сентября, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны, и поздравили россиян с Днем разведки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Кто пострадал

Под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры государства-агрессора.

Речь идет о компаниях: «СМКомплект ЭК», «КристЭлКом», «КонтурНИИРС», «Чип-проф», «Челябинский завод промышленной модернизации», «Сибинструмент», «Сметка.ру» и ряд других.

Также отмечается, что испытал трудности в результате атаки и пропагандистский «Симферопольский форум».

В результате кибероперции специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакуемых целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.

Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты разведчики разместили поздравления ко Дню военной разведки Украины.