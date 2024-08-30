Минфин - Курсы валют Украины

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30 августа 2024, 20:00 Читати українською

Реструктуризация евробондов, ограничение на p2p-переводы, Госдолг увеличился: главное за неделю

Украина окончательно согласовала соглашение о реструктуризации евробондов

Владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью $20,47 млрд ($24,3 млрд с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора.

Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд.

НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен

С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября.

Финансовый комитет поддержал уменьшение присутствия государства на банковском рынке

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков № 11474 в первом чтении.

Нацбанк усиливает надзор за финансовым рынком

Национальный банк Украины создал управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком.

Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов и других внешних обязательств — ЭП

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений

Нацбанк анонсировал пять шагов по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.

Гетманцев рассказал, какие налоги повышать не будут. Кто за все заплатит?

Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября. Документ не предусматривает повышения НДС и налога на роскошь. Об этом написал Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Источник: Минфин
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