Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов и некоторых других внешних обязательств — ЭП

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам. Об этом пишет ЭП со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

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Подробности

Так, постановление останавливает обслуживание Украиной обязательств по следующим инструментам:

начиная с 3 сентября — по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по данным Минфина, по состоянию на 31 июля, долг Украины перед Cargill составлял около $700 млн);

начиная с 9 ноября — по гарантийным обязательствам государства по долгу по «зеленым» облигациям «Укрэнерго», выпущенным под залог государства в 2021 году (на общую сумму около $830 млн);

начиная с 31 мая 2025 — платежей по ВВП-варантам Украины (инструмент, который Украина выпустила в рамках реструктуризации 2015 года).

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Также постановление правительства позволяет осуществить «выплату за согласие» инвесторам, согласившимся на украинские условия реструктуризации долга. Соответствующая плата не должна превышать $246 млн.

Напомним

Накануне Министерство финансов уже произвело выплату по ВВП-варрантам Украины в размере $200,6 млн. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и процентов на сумму $130,1 млн, а также отсроченной суммы платежа и процентов на сумму $70, 5 млн за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была оплатить владельцам варрантов в 2023 году).

Предыстория

В 2015—2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и Минфин, возглавляемый Наталией Яресько, пошли на переговоры с собственниками долга.

Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года.

Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус — ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста.