Украина окончательно согласовала соглашение о реструктуризации евробондов

Владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью $20,47 млрд ($24,3 млрд с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что говорят в Минфине

«Это знаковое решение является решающим этапом в стратегии Украины, направленном на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивости государственного долга и сохранение ресурсов, необходимых для финансирования обороны страны в противостоянии полномасштабной агрессии россии», — говорится в сообщении.

В результате конструктивного переговорного процесса с держателями еврооблигаций 97,38% собственников еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации, превышающее необходимый порог в две трети голосов.

Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от собственников, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

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Что предполагает реструктуризация

Номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем госдолга Украины более чем на $8,5 млрд.

Уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд к 2033 году (сокращение более чем на 75%).

Увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

Реструктуризация внешнего коммерческого государственного долга Украины выполнена менее чем за 5 месяцев, несмотря на характерные сложности из-за ситуации в стране и одного из наибольших количеств подлежащих реструктуризации серий и номинальной стоимости еврооблигаций за последнее время.

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Соглашение обеспечивает наибольшее списание долга по чистой приведенной стоимости в размере примерно 60% для суверенных эмитентов с 2012 года и предусматривает выпуск первого долгового инструмента с условным компонентом, утвержденным в соответствии с новой методологией МВФ по оценке риска и устойчивости суверенного долга.

Это соглашение уменьшит объем долга Украины до устойчивого уровня, позволит придерживаться целей программы МВФ и отвечать ожиданиям Группы кредиторов Украины.

Предыстория

Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и 2,25 млрд евро, а также пересмотру условий по ВВП-варрантам.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года — на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года — на $750 млн.

Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.