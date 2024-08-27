Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений

Нацбанк анонсировал пять шагов по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пять шагов НБУ

Речь идет о принятии законопроекта № 11043, который предусматривает увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией.

Также НБУ планирует ввести правовые нормы по привлечению к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.

В-третьих, создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах.

Читайте: НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен