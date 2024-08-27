Нацбанк анонсировал пять шагов по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений
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Пять шагов НБУ
Речь идет о принятии законопроекта № 11043, который предусматривает увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией.
Также НБУ планирует ввести правовые нормы по привлечению к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.
В-третьих, создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах.
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В частности, будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и в дальнейшем будет использоваться участниками рынка.
Кроме того, запланировано внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия Нацбанка по применению мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами.
В то же время НБУ ужесточит требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создания индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов. Также речь идет об эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.
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