Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Рост госдолга

По состоянию на 31 июля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6374,09 млрд грн, или $155,36 млрд.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4633,08 млрд грн (72,69% общей суммы), или $112,92 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1741,01 млрд грн (27,31%), или $42,43 млрд.

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В министерстве также привели данные об объемах государственного долга Украины. Он составил 6050,06 млрд грн, или $147,46 млрд.

Напомним

По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд грн, или $152,2 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в течение второго квартала 2024 года увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом — на $1,1 млрд.

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Как писал «Минфин», с начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента.