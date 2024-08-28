В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен
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Рост госдолга
По состоянию на 31 июля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6374,09 млрд грн, или $155,36 млрд.
В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4633,08 млрд грн (72,69% общей суммы), или $112,92 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1741,01 млрд грн (27,31%), или $42,43 млрд.
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В министерстве также привели данные об объемах государственного долга Украины. Он составил 6050,06 млрд грн, или $147,46 млрд.
Напомним
По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд грн, или $152,2 млрд грн.
Государственный и гарантированный государством долг Украины в течение второго квартала 2024 года увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом — на $1,1 млрд.
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Как писал «Минфин», с начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента.
Комментарии - 6
Хотіли по приколу? © Насолоджуйтеся!
война очень дорогое удовольствие . например из всего флота порошенко смог построить аж 4 катера с экипажами в 5 человек , и то на своих заводах … масштаб войны отличался в 125 раз . т. е. менее процента от сегодня .
вы утомили с шоколадным уже … там в сунже бойцы сняли видео с рашистких магазинов — конфетки рошен … в российском селе …
не він казав зійдемось десь посередині головне перестати стріляти
не він прибирав важку техніку з важких ділянок
не він припинив всі ракетні програми та зменшив фінансування армії до критичного рівня
підказати хто це все робив чи самі знайдете ви ж так любите факти, то давайте будьте об'єктивним, не треба тут сліпу пропаганду нести
багато можу ще розказати що не він робив, що призвело до великої війни, але вам це не цікаво, у вас рошен в голові, всі думки тільки про нього
Вже перестали стріляти і всі на шашлички.
А замість зміцнення ЗСУ гроші на Велике зе-крадівництво!
З простроченим нелохом по приколу і гірше ж точно не буде ©