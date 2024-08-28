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28 августа 2024, 15:15 Читати українською

Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд.
Фото: depositphotos

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Рост госдолга

По состоянию на 31 июля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6374,09 млрд грн, или $155,36 млрд.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4633,08 млрд грн (72,69% общей суммы), или $112,92 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1741,01 млрд грн (27,31%), или $42,43 млрд.

Читайте: Дефицит бюджета на 2025 год $35 млрд. $20 млрд — покроем, а $15 — не хватает

В министерстве также привели данные об объемах государственного долга Украины. Он составил 6050,06 млрд грн, или $147,46 млрд.

Напомним

По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд грн, или $152,2 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в течение второго квартала 2024 года увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом — на $1,1 млрд.

Читайте: Государственный и гарантированный госдолг Украины стал дешевле более чем на 10%

Как писал «Минфин», с начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
28 августа 2024, 15:27
#
Та вже якось п*х:)
+
+15
bonv
bonv
28 августа 2024, 15:32
#
Гірше ж точно не буде? (с) Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? На 31 липня борг вже $155,36 млрд.
Хотіли по приколу? © Насолоджуйтеся!
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 августа 2024, 16:20
#
Вот если бы порошенко был бы , то не было бы войны ?

война очень дорогое удовольствие . например из всего флота порошенко смог построить аж 4 катера с экипажами в 5 человек , и то на своих заводах … масштаб войны отличался в 125 раз . т. е. менее процента от сегодня .

вы утомили с шоколадным уже … там в сунже бойцы сняли видео с рашистких магазинов — конфетки рошен … в российском селе …
+
0
nitrolog
nitrolog
28 августа 2024, 17:06
#
Не Порошенко розміновував Чонгар і не він запускав шатли в Крим
не він казав зійдемось десь посередині головне перестати стріляти
не він прибирав важку техніку з важких ділянок
не він припинив всі ракетні програми та зменшив фінансування армії до критичного рівня
підказати хто це все робив чи самі знайдете ви ж так любите факти, то давайте будьте об'єктивним, не треба тут сліпу пропаганду нести
багато можу ще розказати що не він робив, що призвело до великої війни, але вам це не цікаво, у вас рошен в голові, всі думки тільки про нього
+
0
bonv
bonv
28 августа 2024, 17:08
#
То дивіться серіальчики слуги типу народу і надалі.
Вже перестали стріляти і всі на шашлички.
А замість зміцнення ЗСУ гроші на Велике зе-крадівництво!
З простроченим нелохом по приколу і гірше ж точно не буде ©
+
+60
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 августа 2024, 16:02
#
Гроші на державне фінансування 24/7 телемарафону є, на клумби з квітами є - це потужно, це головне для величності та незламності, а розмір держборгу це другорядне.
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