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29 августа 2024, 11:11 Читати українською

Нацбанк усиливает надзор за финансовым рынком

Национальный банк Украины создал управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Национальный банк Украины создал управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком.
Фото: depositphotos

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Что изменилось

«Национальный банк Украины изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности по мониторингу связанных лиц. Для повышения институциональной способности регулятора было решено реорганизовать отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе управление мониторинга связанных лиц» лиц", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти организационные изменения будут способствовать повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками.

Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Напомним

Ранее журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода) выяснили, что владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Заем» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине.

Андрей Манучаров является гражданином рф с 2014 года и после оккупации Крыма работал в государственных органах рф — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».

Он также участвовал в пропагандистских мероприятиях с депутатом госдумы рф Константином Затулиным и российскими военными, а его сын стал депутатом подконтрольного россии парламенту оккупированного Крыма от партии «Единая Россия».

Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство рф в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит».

Однако в официальных документах Манучаровы фигурируют как граждане Украины. Более того, весной этого года НБУ продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям «Просто Заем» и «Тайм Кредит» на неограниченный срок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
29 августа 2024, 11:49
#
Они то преобразовывают управление в отдел, потом снова назад возвращают. То засовывают в подчинение департамента надзора, потом опять взад)
+
+28
Riojas
Riojas
29 августа 2024, 13:06
#
Усиливайте дальше. За два года вы своими руками создали параллельную абсолютно неконтролируемую «хавалу». В каждом городе работают пункты приема и выдачи наличных просто по номеру. Ими уже пользуются обычные люди каждый день. Черный рынок, никакого KYC. Точно так же выводится за рубеж. Довольны?
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