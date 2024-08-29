Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков № 11474 в первом чтении. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Финансовый комитет поддержал уменьшение присутствия государства на банковском рынке
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«Главная цель законопроекта — уменьшить присутствие государства на банковском рынке», — написал Железняк.
По его словам, основными новациями законопроекта являются:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
- разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников (актуально для АО «Сенс банк») или текущих миноритарных акционеров (актуально для Укргазбанка).
«Этот законопроект также является требованием в DPL Всемирного банка и программе МВФ», — отметил депутат.
Источник: Минфин
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