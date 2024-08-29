Финансовый комитет поддержал уменьшение присутствия государства на банковском рынке

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков № 11474 в первом чтении. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.