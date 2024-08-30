Согласно официальной статистике НБУ, ПУМБ занял 2-е место среди всех банков Украины по приросту срочных депозитов в гривне и валюте, а также по приросту всех пассивов розничного бизнеса по итогам первого полугодия 2024 года.
Украинцы выбирают ПУМБ для своих сбережений
Согласно статистике Нацбанка, остатки средств на счетах физических лиц, клиентов ПУМБ, растут быстрее, чем в целом общие показатели банковского рынка Украины.
«Данные НБУ в очередной раз подтверждают, что ПУМБ — это банк, которому доверяют. За 33 года работы банк ни разу не отменил выплаты депозитов или любые другие выплаты своим клиентам. ПУМБ — выгодный частный банк с современной и надежной инфраструктурой во всех аспектах, а также удобным и понятным мобильным приложением. Мы понимаем потребности клиентов и предлагаем им эффективные решения. Управляйте своими средствами и сохраняйте их выгодно на депозитах ПУМБ», — подчеркивает Дмитрий Полищук, заместитель Главы Правления ПУМБ по розничному бизнесу.
Показатели депозитного портфеля клиентов ПУМБ во всех валютах:
Рост за 6 месяцев 2024 года составил 10%, или в эквиваленте 4,7 млрд грн.
Кроме того, сбережения, которые клиенты перевели в MаниБокс — удобный сервис для накоплений от ПУМБ с широким выбором категорий автопополнения и 5% годовых на остаток средств, также выросли по результатам первых 6 месяцев 2024 года на 90%.
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Справка:
ПУМБ — один из самых устойчивых банков Украины, который своевременно выполняет все обязательства перед клиентами и государством. Банк уже много лет входит в перечень системно важных для страны банков по данным НБУ, что вновь было подтверждено в начале этого года. С 2022 года по август 2024 года ПУМБ, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выплатил более 1,4 млрд грн украинцам — вкладчикам других обанкротившихся банков.
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