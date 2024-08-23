В Минобороны анонсировали запуск приложения «Ветеран+»

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск сетевого мобильного приложения для ветеранов «Ветеран+». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Наш следующий шаг, вместе с другими министерствами — это приложение „Ветеран+“. Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе. Мы используем лучший международный опыт», — сказал он на Международном ветеранском форуме «Украина. Ветераны. Единство» в Киеве 22 августа.

Министр напомнил, что на сегодняшний день уже запущены такие мобильные приложения из этой же сферы, как «Резерв+» и «Армия+».

Со своей стороны и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун отметил, что цифровизация позволит быстро воспользоваться услугами, которые гарантирует государство.

В частности, по его словам, в мобильном приложении в электронном кабинете ветерана будут все возможности, гарантированные государством.

Напомним

«Минфин» писал, что в мобильном приложении «Резерв+» теперь отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей.