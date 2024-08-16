Кредиты бизнеса и населения быстро растут более года в условиях дальнейшего снижения ставок — НБУ

Рост объемов чистых гривневых корпоративных и розничных кредитов длится более года, а ставки по кредитам бизнеса в дальнейшем снижаются. Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ за второй квартал 2024 года.

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По данным обзора, объем чистых активов платежеспособных банков за второй квартал вырос на 4,7%. В частности, объемы чистых кредитов клиентам за второй квартал выросли на 6,8%, а объемы вложений банков в депозитные сертификаты НБУ сокращались второй квартал подряд.

Кредитный портфель бизнеса

Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился на 20,5% в годовом исчислении.

Кредитование бизнеса в дальнейшем ускорялось во всех группах банков, самое существенное — по кредитам МСП. Чистые гривневые кредиты МСП в годовом исчислении выросли более чем на четверть, а их доля в чистом гривневом корпоративном кредитном портфеле — до 60%.

«Росту кредитного портфеля способствует улучшение условий кредитования, в том числе снижение кредитных ставок. Ставки по новым гривневым кредитам бизнеса снизились до 15,2% годовых или до уровня в конце довоенного 2019 года», — говорится в сообщении.

В дальнейшем рос вес несубсидированных кредитов, ведь большинство финансирования бизнеса банки предоставляли за пределами государственных программ поддержки. Доля кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» в гривневом работающем валовом портфеле снизилась до около 36% против 41% на начало года.

Темпы роста чистых розничных гривневых кредитов во втором квартале — 40,1% в годовом исчислении. Основным двигателем остается карточное кредитование двумя банками-лидерами. В ипотеке по-прежнему доминирует государственная программа «Есселя», благодаря которой доля ипотеки в чистом гривневом розничном кредитном портфеле выросла до 13,2%.

Качество кредитного портфеля в течение второго квартала в дальнейшем улучшалось. Сокращение доли неработающих кредитов происходило во всех группах банков благодаря активному наращиванию объемов новых кредитов и списанию старых NPL.

Доля NPL в частных и иностранных банках сократилась до 13−15%, в государственных (без кредитов бывших собственников Приватбанка и старых кредитов) — до 23%.

Приток гривневых средств от населения и бизнеса в банки

Объемы гривневых средств физических лиц за квартал выросли на 19,3% в годовом исчислении, продолжая тренд последних лет. Благодаря более быстрому росту остатков на текущих счетах — на 9% за квартал — доля срочных средств в гривне уменьшилась до 34,6%.

Темпы роста объема гривневых средств бизнеса на уровне 28,6% в годовом исчислении выше, чем по средствам населения. Доля фондирования от клиентов в обязательствах банков возросла до 92,4%, фондирование из других источников банки почти не привлекали.

Задолженность по кредитам рефинансирования НБУ осталась только у четырех банков. Возобновилась тенденция сокращения внешнего долга банков. Ставки по новым привлечениям гривневых вкладов населения (включая средства по требованию) снизились до 10,2% годовых, субъектов хозяйствования — до 8,5% годовых.

Прибыль

Благодаря высокой операционной эффективности и низким отчислениям в резервы сектор получил 39 млрд грн прибыли за второй квартал (79 млрд грн — за первое полугодие).

Доходность активов сократилась с учетом снижения рыночных ставок (самое существенное — по депозитным сертификатам НБУ, доходы от которых в секторе сократились впервые с первого квартала 2021 года).

«Однако наращивание объемов операций способствовало росту доходов банков и позволило удержать чистую процентную маржу. Она несколько сузилась, вернувшись к прошлогодним размерам — 7,5%, однако обеспечивает банкам комфортный запас прочности для дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что прибыль способствовала увеличению регулятивного капитала, который за квартал вырос на 10,6%. Скопившийся запас капитала, текущая доходность и переходные нормы обеспечили гармоничный переход банков к новой структуре капитала и повысили их способность наращивать кредитование.

Фокусы внимания НБУ на ближайшую перспективу — поддержание устойчивости банковского сектора, в частности, восстановление регулярного стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию с 2025 года, и дальнейшее внедрение Стратегии по развитию кредитования.