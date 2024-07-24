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24 июля 2024, 12:00 Читати українською

ПУМБ и Лимагрейн Украина запустили новую партнерскую программу для аграриев

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) вместе с одной из крупнейших в мире семенных компаний Лимагрейн объявили о старте новой партнерской программы, направленной на улучшение условий для аграриев при покупке разнообразных сортов и гибридов семян полевых культур.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) вместе с одной из крупнейших в мире семенных компаний Лимагрейн объявили о старте новой партнерской программы, направленной на улучшение условий для аграриев при покупке разнообразных сортов и гибридов семян полевых культур.

Представители агробизнеса могут воспользоваться возможностью и приобрести продукцию бренда LG Seeds от компании Лимагрейн, привлекая средства у ПУМБ по ставке от 0,01% годовых.

Среди преимуществ финансовой программы — простота и прозрачность процесса оформления, отсутствие необходимости оценки и нотариального оформления залога, а также удобный график погашения, адаптированный к сезонности сельскохозяйственных работ. Важно то, что комиссия за выдачу кредита также отсутствует.

Компания Лимагрейн третий год подряд является лидером на рынке семян озимого рапса, а также основным игроком у селекции подсолнечника, кукурузы, зерновых колосовых культур.

Особого внимания в линейке продуктов компании заслуживает озимый рапс, сев которого вот-вот начнется. Посевной материал озимого рапса должен быть высокого качества, поскольку от этого зависит не только урожайность, но и устойчивость растений к болезням и неблагоприятных погодных условий. Высококачественные семена обеспечивают равномерные всходы, активный рост и развитие растений, что в результате приводит к получению стабильного и высокого урожая.

Инвестирование в качественные семена — это залог успеха для каждого агропроизводителя. Возникли вопросы? Узнать больше об условиях кредитования ПУМБ, а также подать заявку можно по этой ссылке или позвонив на горячую линию банка: 0 800 501 275 (звонки не тарифицируются).

АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73 от 23.12.1991 г.
Банковская лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г.

Источник: Минфин
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