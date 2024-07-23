База пользователей Telegram выросла до 950 млн, планируется запуск магазина приложений

Приложение для обмена сообщениями Telegram достигло 950 млн активных пользователей, и он стремится пересечь отметку в 1 миллиард этого года. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров на своем канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На прошлой неделе Дуров отметил, что компания также планирует запустить магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой веб-страниц в этом месяце.

В марте Telegram превысил 900 млн пользователей. Тогда в интервью Financial Times Дуров заявил, что компания стремится стать прибыльной в будущем году.

Похоже, Telegram ускоряет использование технологии web3 на своей платформе. Компания уже давно поддерживает инициативы по криптовалюте и блокчейне, но ее собственные попытки выйти на это пространство замедлились после того, как ее первоначальное предложение монет в 2018 году провалилось. В декабре 2022 года компания приступила к аукциону имен пользователей в блокчейне TON.

С тех пор компания сосредоточилась на помощи разработчикам создавать мини-приложения и игры, которые используют криптовалюту для транзакций. В этом году компания начала делиться доходом от рекламы с владельцами каналов, раздавая toncoin (токен в блокчейне TON).

Напомним

«Минфин» писал, что Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.