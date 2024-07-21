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21 июля 2024, 11:49 Читати українською

В Украине мобильный интернет один из самых медленных — исследование Ookla

В Украине мобильный интернет один из самых медленных — 93 место из 108. Средняя скорость скачивания составляет 21.24 МБ/с, что примерно в 2,5 раза ниже среднего по миру показателя. Об этом говорится в исследовании тестов скорости компании Ookla (владельца сервиса Speedtest), пишет УНИАН.

В Украине мобильный интернет один из самых медленных — 93 место из 108.
Фото:depositphotos

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Где самый быстрый и медленный интернет

Самый быстрый мобильный интернет в Катаре (334,63 МБ/с), а самый медленный на Кубе (4,02 МБ/с).

Со стационарным интернетом в Украине дела обстоят гораздо лучше: 60 место среди 159 стран с показателями скорости немного ниже, чем в среднем по миру.

Рекордная средняя скорость в Сингапуре — 285,02 МБ/с, в Украине — 80,02 МБ/с, а самый медленный домашний и офисный интернет опять же на Кубе — всего 2,79 МБ/с.

Ожидаемо медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения.

При этом 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, например, в Латвии, Эстонии и Литве.

В Минцифры говорили, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
innapcholko
innapcholko
21 июля 2024, 12:07
#
Бесполезное исследование, кто хочет — подключает оптику и будет гигабитный интернет — правдо пересичному человеку такой интернет не нужен.
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
21 июля 2024, 12:47
#
Ой зря вы так думаете)
Сижу сейчас на 500 мбит тарифе, а был 100 мбит. Банально игры современные по 200−300 гигов грузить про 100 мбит то еще удовольствие) Я уже молчу про 4к телевизор …
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0
Lamo
Lamo
21 июля 2024, 12:15
#
Це все завдяки київстару, котрий незрозуміло за яки заслуги забронював всіх офісних співробітників — це ж саме вони зв’язок встановлюють.
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0
bonv
bonv
21 июля 2024, 12:39
#
І тим не менше…
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