В Украине мобильный интернет один из самых медленных — исследование Ookla

В Украине мобильный интернет один из самых медленных — 93 место из 108. Средняя скорость скачивания составляет 21.24 МБ/с, что примерно в 2,5 раза ниже среднего по миру показателя. Об этом говорится в исследовании тестов скорости компании Ookla (владельца сервиса Speedtest), пишет УНИАН.

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Где самый быстрый и медленный интернет

Самый быстрый мобильный интернет в Катаре (334,63 МБ/с), а самый медленный на Кубе (4,02 МБ/с).

Со стационарным интернетом в Украине дела обстоят гораздо лучше: 60 место среди 159 стран с показателями скорости немного ниже, чем в среднем по миру.

Рекордная средняя скорость в Сингапуре — 285,02 МБ/с, в Украине — 80,02 МБ/с, а самый медленный домашний и офисный интернет опять же на Кубе — всего 2,79 МБ/с.

Ожидаемо медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения.

При этом 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, например, в Латвии, Эстонии и Литве.

В Минцифры говорили, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.