Итальянское антимонопольное ведомство заподозрило Armani и Dior в эксплуатации работников

Итальянское антимонопольное ведомство приступило к расследованию против Armani Group и Dior Group в связи с вероятной эксплуатацией рабочих производителями роскошной одежды и других модных товаров. Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении ведомства.

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Что известно

Антимонопольный орган заявил, что подозревает компании в «возможном незаконном поведении при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров, что нарушает положение Кодекса о защите прав потребителей».

«В обоих случаях компании, возможно, сделали ложные заявления о своей этике и социальной ответственности, в частности, об условиях труда и соблюдении законодательства их поставщиками», — говорится в сообщении.

Кроме того, компании отмечали свое мастерство и качество, однако, по данным ведомства, для изготовления определенных изделий и аксессуаров компании якобы использовали материалы из мастерских и фабрик, где работали работники, получавшие неадекватную заработную плату.

«Кроме того, такие работники работали сверх установленной законом продолжительности рабочего времени и в ненадлежащих условиях здравоохранения и безопасности, что противоречит уровню совершенства производства, которым гордятся компании», — заявило ведомство.