В Украине 41% абонентов подключены к устойчивому к блекаутам интернету на базе PON. Об этом сказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в комментарии Forbes.

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Процент такого интернета вырос по сравнению с прошлым годом. В октябре 2023 года только 37% абонентов Украины имели доступ к энергонезависимой сети. В Киеве этот показатель был 9%, и в этом году он остается на этом же уровне.

Минцифра прогнозирует, что фиксированный интернет на базе PON может вырасти до 50%.