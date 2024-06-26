В «Дие» теперь можно исправить данные о месте жительства

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении «Дия» сервис для исправления данных о задекларированном месте жительства. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Воспользоваться сервисом можно, если у вас:

ошибка при заказе выписки о месте жительства;

неактуальные данные в вашем или детском извлечении;

нет места жительства в паспорте в Действии, хотя вы зарегистрированы;

неверная дата регистрации в цифровом паспорте.

Отмечается, что выписка о месте жительства понадобится при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и других жизненных ситуациях. Так что данные в нем должны быть всегда актуальны.

Актуализация данных в Реестре территориального общества доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в «Дие», а бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию.