Министерство цифровой трансформации запустило в приложении «Дия» сервис для исправления данных о задекларированном месте жительства. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В «Дие» теперь можно исправить данные о месте жительства
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Воспользоваться сервисом можно, если у вас:
- ошибка при заказе выписки о месте жительства;
- неактуальные данные в вашем или детском извлечении;
- нет места жительства в паспорте в Действии, хотя вы зарегистрированы;
- неверная дата регистрации в цифровом паспорте.
Отмечается, что выписка о месте жительства понадобится при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и других жизненных ситуациях. Так что данные в нем должны быть всегда актуальны.
Актуализация данных в Реестре территориального общества доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в «Дие», а бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию.
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