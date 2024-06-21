ВВП вырос, Украина не договорилась о списании долгов по евробондам, банки сохраняют устойчивость: главное за неделю

В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3.7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться. В итоге за январь-май 2024 г. рост ВВП оценивается на уровне 4,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации. Впереди — продолжение переговоров

Без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью всех партнеров как из государственного, так и из частного секторов.

НБУ запретил использовать кредитные деньги для участия в азартных играх

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.

Украинцы теряют интерес к валютным депозитам — Нацбанк

Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривни на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала иметь спрос. Так что объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались, констатируют в НБУ .

Банки сохраняют устойчивость, увеличивают кредитование и финансирование бюджета — отчет о финстабильности

Банки в Украине сохраняют финансовую устойчивость и доверие клиентов и одновременно увеличивают кредитование бизнеса и населения и все активнее приобщаются к финансированию дефицита бюджета.

Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, уже сняли $209 млн

Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн.

Президент подписал закон о реформе автострахования

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

ЕС создает аудиторский совет по контролю над проектом Ukraine Facility

Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений. Об этом говорится в ответном решении Еврокомиссии.