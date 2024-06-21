Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ запретил использовать кредитные деньги для участия в азартных играх
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Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.
Напомним
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, сколько потратили украинцы на легальные азартные игры в 2023 году.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Людина банально переказує кошти з кредитної на дебетову в цьому ж банку, або взагалі на дебетову картку іншого банку і все, ці кошти більше не кредитні на папері, а особисті, відтак ця заборона перекреслюється одним переказом на іншу свою НЕ кредитну картку)