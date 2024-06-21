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21 июня 2024, 12:31 Читати українською

НБУ запретил использовать кредитные деньги для участия в азартных играх

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.
Фото: pixabay.com

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Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Напомним

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, сколько потратили украинцы на легальные азартные игры в 2023 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 12:38
#
Хотіли як краще, вийшло як завжди.

Людина банально переказує кошти з кредитної на дебетову в цьому ж банку, або взагалі на дебетову картку іншого банку і все, ці кошти більше не кредитні на папері, а особисті, відтак ця заборона перекреслюється одним переказом на іншу свою НЕ кредитну картку)
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
21 июня 2024, 15:34
#
Найкраще ше попереду, повітря ще забули перекрити, но вже скоро буде платним, один пообіцяв)
+
+16
antibiotik1
antibiotik1
21 июня 2024, 13:41
#
Интересно как это будет работать на деле, словом — очередное покращення, хуже уже не будет. Хотят бороться с 1% граждан играющих в казино — делают хуже всему. Ума на что-то большее, прикрытия, закрытия казино — не хватает, либо хорошо заносят…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 июня 2024, 16:32
#
Онлайн казино невозможно закрыть — они все на абузоустойчивых хостингах в серых зонах и наши власти ничего им сделать не могут при всем желании.
+
+1
Mini Mi
Mini Mi
21 июня 2024, 15:26
#
Мда, ну этот позор по бессмысленности победил даже требования к тем кто за границей на ПМЖ вернутся в Украину и стать на учёт.
+
+15
Vyacheslaugh
Vyacheslaugh
21 июня 2024, 15:51
#
Тобто тепер гривневі ОВДП за кредитні гроші не купити?
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