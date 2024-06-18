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18 июня 2024, 15:16 Читати українською

Президент подписал закон о реформе автострахования

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Этот документ парламент принял во втором чтении 21 мая.

Что он предполагает:

  • постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальные размеры страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
  • ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).
  • ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
  • расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 15:33
#
Поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Вони аля-улю чи так? Може спочатку зарплату європейську ввести треба, а то якщо все, окрім зп буде європейське, то таке «щастя» нікому не треба буде
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