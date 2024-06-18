Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Президент подписал закон о реформе автострахования
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Этот документ парламент принял во втором чтении 21 мая.
Что он предполагает:
- постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальные размеры страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
- ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).
- ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
- расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Вони аля-улю чи так? Може спочатку зарплату європейську ввести треба, а то якщо все, окрім зп буде європейське, то таке «щастя» нікому не треба буде