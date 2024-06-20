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20 июня 2024, 13:07 Читати українською

ВВП Украины вырос на 3,7% — Минэкономики

В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3.7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться. Такие оценки были обнародованы в Минэкономики.

В мае 2024 г.
Фото:depositphotos

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Рост ВВП

В итоге за январь-май 2024 г. рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии — все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года. Однако бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности. Рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

Читайте: Замедление роста ВВП и снижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Позитивные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Вместе с тем, среди негативных факторов есть значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки россии уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру", — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Какие отрасли восстанавливаются

По ее словам, в мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность. Это происходило как благодаря экспортоориентированным производствам, так и по причине увеличения спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения (ВПК) и строительные материалы.

Металлургическая отрасль достигла наибольших характеристик производства за весь период с начала войны.

Также росло производство подсолнечного масла. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

Риски для экономики

В то же время ключевыми не решенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.

Напомним

Как писал «Минфин», ЕБРР ожидает, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году.

Министерство экономики Украины прогнозирует рост ВВП на 4,6%.

В обновленном макропрогнозе на 2024 год НБУ ухудшил рост ВВП с 3,6% до 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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