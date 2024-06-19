Банки сохраняют устойчивость, увеличивают кредитование и финансирование бюджета — отчет о финстабильности

Банки в Украине сохраняют финансовую устойчивость и доверие клиентов и одновременно увеличивают кредитование бизнеса и населения и все активнее приобщаются к финансированию дефицита бюджета. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.

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Банки наращивают объемы гривневых кредитов бизнеса и населения

Отмечается, что годовые темпы роста объема чистых гривневых кредитов бизнеса составляют 12% и соответствуют планам банков. Быстрее растет портфель кредитов малым и средним предприятиям. В то же время спрос бизнеса ограничивается медленным восстановлением экономики, перебоями в снабжении электроэнергией и все еще высокими военными рисками.

Кредитный портфель банков сохраняет хорошее качество, а долговая нагрузка должников приемлема. Условия кредитования в дальнейшем улучшаются: за год ставка по новым кредитам бизнеса снизилась на 4 в. п. до около 16%.

Лучшему доступу к кредитам способствует использование банками инструментов разделения кредитных рисков, прежде всего правительства и МФО. В то же время постепенно растет роль рыночного несубсидированного кредитования вне программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».

Отмечается, что банки еще полноценно не приспособили кредитование к условиям военной экономики, поэтому НБУ вместе с правительством разработал Стратегию по развитию кредитования. Она определяет первоочередные шаги по активизации кредитования в условиях войны и развитию инфраструктуры кредитного рынка в перспективе.

Население все активнее пользуется заемными средствами: соотношение кредитов и расходов на потребление приближается к исторически наиболее высоким показателям.

Быстрее всего увеличивается ипотечный портфель: через год благодаря государственной программе «еОселя» он вырос почти вдвое с низкой базы. Условия программы изменили профиль ипотечного кредита по сравнению с довоенными показателями: размер собственного взноса домохозяйств снизился, а срок кредита — продлился.

«Для проявления качества нового портфеля потребуется время. Банки, занимающиеся необеспеченным кредитованием, продолжают поиск новых клиентов и увеличивают средний чек кредита», — говорится в отчете.