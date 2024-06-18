Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 года сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн. Об этом Национальный банк сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».
Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, сняли уже $209 млн — НБУ
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Покупка инвалюты
14,1 млрд грн — это по текущему официальному курсу порядка $347 млн. Напомним, что по мере смягчения валютных правил и расширения возможностей по покупке иностранной валюты, НБУ позволил физлицам приобретать инвалюту в безналичной форме в двух форматах:
- на текущие счета (с правом мгновенного снятия) — на сумму до 50 тыс. грн в месяц;
- на депозитные счета со сроком размещения на 3 месяца — до 200 тыс. грн/мес.
На старте этими возможностями пользовались достаточно активно, а теперь наблюдается спад.
«Это связано с объективными факторами, в частности, существенным сокращением разницы между наличным и безналичным курсом, расширением возможностей и упрощением покупки наличной и безналичной валюты населению», — говорится в объяснении Нацбанка.
В то же время регулятор уверяет, что безналичная покупка в свое время позволила разрядить ситуацию на наличном валютном рынке. Людей обеспечивали долларом и евро во время нехватки банкноты в непростое военное время, когда были сложности с завозом кеша.
«Введение возможности безналичной валюты под депозит и безналичной валюты на текущие счета способствовало улучшению курсовых ожиданий и уменьшению влияния психологического фактора на наличный курс. Давление на наличный сегмент валютного рынка снизилось, существенно уменьшилась разница между наличным и безналичным курсом, сократились и валютные интервенции Нацбанка, и, соответственно, расходы международных резервов на поддержание курсовой устойчивости», — отметили в НБУ.
Комментарии - 7
это осталось чтоб чисто не возиться с налом и засылать деньги подальше .
Це в чергове показує, що Нацбанк взагалі відірваний від реальності і живе в якому своєму всесвіті, не розуміючи проблеми людей))
Скорочення карткових операцій з валютою пов`язано з об`єктивними чинниками, зокрема і ВИКЛЮЧНО:
1) Махінаціями банків з пролонгацією валютних депозитів.
2) Тим, що банки видають на руки труху, котру потім нікому не продаси.
3) Незрозумілою регуляцією карткових курсів банків, бо банк по суті може виставляти картковий курс по настрою, це не готівка.
4) Тим, що в банках в принципі часто є опція «сьогодні готівкової валюти» немає, при чому навіть якщо людина прийшла купити у відділення валюту, а не зняти валютний депозит. І дізнається людина про відсутність або валюти в принципі, або необхідної кількості валюти після того як відстоїть чергу з бабусями і дідусями, котрі взагалі по інших справах прийшли у відділення де працює 2−3 менеджери банку.
В обмінниках всі ці проблеми відсутні, немає черг, все швидко, валюта завжди є, валюта в нормальному стані (або в інакшому випадку в цей обмінник людина більше не повертається).
2, 4) не все банки дают труху, валюта заранее заказывается в любом банке, не неси чушь.
Тупо зайти и вынести валюту работает в очень незначительном количестве банков, как правило таки выдадут трухой, то что не заказывал
Плюс, банк сам собі малює по суті будь-який картковий курс не зрозуміло чим керуючись і Нацбанк прямо на це не впливає, Нацбанк по суті не впливає і на готівковий курс, але картковий курс це взагалі ховайся.
Тому звісно спробували, обпіклися і більше цю карткову парашу купувати нікому не цікаво, бо її потім невідомо коли отримаєш, за невідомо яким курсом і ще й труху таку дадуть на руки, що потім навіть цьому ж банку назад не продаси)))