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18 июня 2024, 16:14 Читати українською

Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, сняли уже $209 млн — НБУ

Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 года сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн. Об этом Национальный банк сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 года сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Покупка инвалюты

14,1 млрд грн — это по текущему официальному курсу порядка $347 млн. Напомним, что по мере смягчения валютных правил и расширения возможностей по покупке иностранной валюты, НБУ позволил физлицам приобретать инвалюту в безналичной форме в двух форматах:

  • на текущие счета (с правом мгновенного снятия) — на сумму до 50 тыс. грн в месяц;
  • на депозитные счета со сроком размещения на 3 месяца — до 200 тыс. грн/мес.

На старте этими возможностями пользовались достаточно активно, а теперь наблюдается спад.

«Это связано с объективными факторами, в частности, существенным сокращением разницы между наличным и безналичным курсом, расширением возможностей и упрощением покупки наличной и безналичной валюты населению», — говорится в объяснении Нацбанка.

В то же время регулятор уверяет, что безналичная покупка в свое время позволила разрядить ситуацию на наличном валютном рынке. Людей обеспечивали долларом и евро во время нехватки банкноты в непростое военное время, когда были сложности с завозом кеша.

«Введение возможности безналичной валюты под депозит и безналичной валюты на текущие счета способствовало улучшению курсовых ожиданий и уменьшению влияния психологического фактора на наличный курс. Давление на наличный сегмент валютного рынка снизилось, существенно уменьшилась разница между наличным и безналичным курсом, сократились и валютные интервенции Нацбанка, и, соответственно, расходы международных резервов на поддержание курсовой устойчивости», — отметили в НБУ.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 июня 2024, 16:18
#
Говорит о том что «денег нет» . ну и плюс не надо забывать что на 50 тыс грн дают сейчас купить немедленно , это не требует депозита . ну и плюс курс стал более или менее рыночным , можно поменять в обменнике .

это осталось чтоб чисто не возиться с налом и засылать деньги подальше .
+
+44
bonv
bonv
18 июня 2024, 16:34
#
Чоловіки тепер з банками стараються мати менше справ…
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 16:49
#
«„Це пов’язано з об'єктивними чинниками, зокрема, суттєвим скороченням різниці між готівковим та безготівковим курсом, розширенням можливостей та спрощенням купівлі готівкової та безготівкової валюти для населення“, — йдеться у поясненні Нацбанку.»

Це в чергове показує, що Нацбанк взагалі відірваний від реальності і живе в якому своєму всесвіті, не розуміючи проблеми людей))

Скорочення карткових операцій з валютою пов`язано з об`єктивними чинниками, зокрема і ВИКЛЮЧНО:
1) Махінаціями банків з пролонгацією валютних депозитів.
2) Тим, що банки видають на руки труху, котру потім нікому не продаси.
3) Незрозумілою регуляцією карткових курсів банків, бо банк по суті може виставляти картковий курс по настрою, це не готівка.
4) Тим, що в банках в принципі часто є опція «сьогодні готівкової валюти» немає, при чому навіть якщо людина прийшла купити у відділення валюту, а не зняти валютний депозит. І дізнається людина про відсутність або валюти в принципі, або необхідної кількості валюти після того як відстоїть чергу з бабусями і дідусями, котрі взагалі по інших справах прийшли у відділення де працює 2−3 менеджери банку.

В обмінниках всі ці проблеми відсутні, немає черг, все швидко, валюта завжди є, валюта в нормальному стані (або в інакшому випадку в цей обмінник людина більше не повертається).
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0
Pumbovik
Pumbovik
18 июня 2024, 16:56
#
1) Махинации с пролонгацией это только твой провтык, почти во всех банках она отключается самостоятельно либо сразу при открытии
2, 4) не все банки дают труху, валюта заранее заказывается в любом банке, не неси чушь.
Тупо зайти и вынести валюту работает в очень незначительном количестве банков, как правило таки выдадут трухой, то что не заказывал
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 16:50
#
Загалом, з картковою валютою все доволі прозаїчно, люди побачили яку труху дають після закінчення терміну валютних депозитів, плюс опція банку «сьогодні грошей немає - приходьте через тиждень» теж нікому не цікава.
Плюс, банк сам собі малює по суті будь-який картковий курс не зрозуміло чим керуючись і Нацбанк прямо на це не впливає, Нацбанк по суті не впливає і на готівковий курс, але картковий курс це взагалі ховайся.

Тому звісно спробували, обпіклися і більше цю карткову парашу купувати нікому не цікаво, бо її потім невідомо коли отримаєш, за невідомо яким курсом і ще й труху таку дадуть на руки, що потім навіть цьому ж банку назад не продаси)))
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 июня 2024, 18:09
#
Це логічно, на початку можна було взяти по 36.7, 37.4 або 37.7, а потім банки вирішили, що «і так з'їдять» і прирівняли курс конвертаційних депозитів до карткового курсу. Валюти на роздрібному ринку вистачає, тому скажіть мені якій сенс її додаткового здавати в депозит по 0.1%, коли навість ставка ФРС > 5%?
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+15
Mini Mi
Mini Mi
18 июня 2024, 18:23
#
Да нет, это говорит о том что доверие к банковской системе падает, во многом благодаря законам про мобилизацию. И если поточные счёт в гривне будут деражать там до последнего многие, то вот валюту народ пошел переводить в нал/крипту/на зарубежные счета. Ну и как правильно тут уже заявили ситуация когда тебе после валютного депозита выдавали доляры 96 года, не редкость. В привате так такое вообще массовое явление было.
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