Украинцы на 37% сократили безналичные покупки инвалюты, сняли уже $209 млн — НБУ

Остатки средств на валютных счетах физлиц, на которые украинцы покупали доллар/евро в безналичной форме, с начала 2024 года сократились на 37% (на $209 млн) — до эквивалента 14,1 млрд грн. Об этом Национальный банк сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

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Покупка инвалюты

14,1 млрд грн — это по текущему официальному курсу порядка $347 млн. Напомним, что по мере смягчения валютных правил и расширения возможностей по покупке иностранной валюты, НБУ позволил физлицам приобретать инвалюту в безналичной форме в двух форматах:

на текущие счета (с правом мгновенного снятия) — на сумму до 50 тыс. грн в месяц;

на депозитные счета со сроком размещения на 3 месяца — до 200 тыс. грн/мес.

На старте этими возможностями пользовались достаточно активно, а теперь наблюдается спад.

«Это связано с объективными факторами, в частности, существенным сокращением разницы между наличным и безналичным курсом, расширением возможностей и упрощением покупки наличной и безналичной валюты населению», — говорится в объяснении Нацбанка.

В то же время регулятор уверяет, что безналичная покупка в свое время позволила разрядить ситуацию на наличном валютном рынке. Людей обеспечивали долларом и евро во время нехватки банкноты в непростое военное время, когда были сложности с завозом кеша.

«Введение возможности безналичной валюты под депозит и безналичной валюты на текущие счета способствовало улучшению курсовых ожиданий и уменьшению влияния психологического фактора на наличный курс. Давление на наличный сегмент валютного рынка снизилось, существенно уменьшилась разница между наличным и безналичным курсом, сократились и валютные интервенции Нацбанка, и, соответственно, расходы международных резервов на поддержание курсовой устойчивости», — отметили в НБУ.