ЕС создает аудиторский совет по контролю над проектом Ukraine Facility

Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений. Об этом идет речь в соответствующем решении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина. Совет будет состоять из трех членов и будет включать Секретариат в Киеве.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Аудиторский совет оценивает, в частности, системы, которые имеет Украина для предотвращения, устранения, сообщения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений по любым расходам, финансируемым в пределах Ukraine Facility», — говорится в решении.

Еврокомиссия будет назначать членов Аудиторского совета на два года среди граждан стран Евросоюза с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга.

Ежегодно они должны собираться не менее шести раз в Брюсселе и, если позволяют обстоятельства, совершать не менее шести визитов в Киев. Помимо членов совета, Еврокомиссия может приглашать наблюдателей к ней от стран-членов или доноров, однако без их участия в процессе принятия отчетов и рекомендаций.

Секретариат Аудиторского совета должен состоять из группы специалистов в области управления и контроля, аудита и других отраслей знаний.