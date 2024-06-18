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18 июня 2024, 11:57 Читати українською

ЕС создает аудиторский совет по контролю над проектом Ukraine Facility

Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений. Об этом идет речь в соответствующем решении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина. Совет будет состоять из трех членов и будет включать Секретариат в Киеве.

Европейская комиссия решила создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности управления средствами, выделенными Украине, а также для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

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«Аудиторский совет оценивает, в частности, системы, которые имеет Украина для предотвращения, устранения, сообщения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений по любым расходам, финансируемым в пределах Ukraine Facility», — говорится в решении.

Еврокомиссия будет назначать членов Аудиторского совета на два года среди граждан стран Евросоюза с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга.

Ежегодно они должны собираться не менее шести раз в Брюсселе и, если позволяют обстоятельства, совершать не менее шести визитов в Киев. Помимо членов совета, Еврокомиссия может приглашать наблюдателей к ней от стран-членов или доноров, однако без их участия в процессе принятия отчетов и рекомендаций.

Секретариат Аудиторского совета должен состоять из группы специалистов в области управления и контроля, аудита и других отраслей знаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+60
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 12:13
#
Давно пора, взагалі щодо кожного центу та євроценту потрібно створювати комісії, щоб наші *** не крали.
+
0
bonv
bonv
18 июня 2024, 13:00
#
Якщо на Великому крадівництві крали по 30% то на укріпленнях вже 70%.
А впарювали на підпис за всі 100%, хоча було зроблено максимум на 30%.
+
0
bonv
bonv
18 июня 2024, 13:16
#
Владі красти менше треба. Зе-корупція в дії!
Дерибан або корупція — більша проблема зе-влади ніж російська агресія.
Українці вважають зе-корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 июня 2024, 13:32
#
І зарплатню кожному 1000000 грн. Задовбали ваші наглядові ради давайте вже за свій рахунок наглядайте.
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