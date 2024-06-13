По случаю выхода национальной сборной по футболу на Евро-2024 Укрпочта представила почтовую марку «Украина, вперед!».
«Украина, вперед!»: Укрпочта презентовала почтовую марку к Евро-2024 (фото)
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В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров и Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.
Подробности
- Тираж — 560 000 почтовых марок.
- Новинка — с круглой перфорацией, напечатанная на самоклеющейся бумаге в формате буклета.
- Художник — Антон Хрупин.
- Стоимость почтового набора «Украина вперед!» (лист, карточка, КПД) — 140 грн.
Где купить
Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты.
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Украина сыграет свой первый матч на турнире с Румынией 17 июня.
Напомним
В мае Укрпочта представила лимитированный выпуск почтового набора «Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу».
Источник: Минфин
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