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13 июня 2024, 18:08 Читати українською

«Украина, вперед!»: Укрпочта презентовала почтовую марку к Евро-2024 (фото)

По случаю выхода национальной сборной по футболу на Евро-2024 Укрпочта представила почтовую марку «Украина, вперед!».

По случаю выхода национальной сборной по футболу на Евро-2024 Укрпочта представила почтовую марку «Украина, вперед!
Фото: Укрпочта

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В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров и Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

Подробности

  • Тираж — 560 000 почтовых марок.
  • Новинка — с круглой перфорацией, напечатанная на самоклеющейся бумаге в формате буклета.
  • Художник — Антон Хрупин.
  • Стоимость почтового набора «Украина вперед!» (лист, карточка, КПД) — 140 грн.

Где купить

Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты.

Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Украина сыграет свой первый матч на турнире с Румынией 17 июня.

Напомним

В мае Укрпочта представила лимитированный выпуск почтового набора «Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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odessa9765
odessa9765
13 июня 2024, 20:03
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Вперде
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