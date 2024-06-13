«Украина, вперед!»: Укрпочта презентовала почтовую марку к Евро-2024 (фото)

По случаю выхода национальной сборной по футболу на Евро-2024 Укрпочта представила почтовую марку «Украина, вперед!».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров и Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

Подробности

Тираж — 560 000 почтовых марок.

Новинка — с круглой перфорацией, напечатанная на самоклеющейся бумаге в формате буклета.

Художник — Антон Хрупин.

Стоимость почтового набора «Украина вперед!» (лист, карточка, КПД) — 140 грн.

Где купить

Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты.

Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Украина сыграет свой первый матч на турнире с Румынией 17 июня.

Напомним

В мае Укрпочта представила лимитированный выпуск почтового набора «Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу».