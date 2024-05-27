Главное за понедельник: Рост госдолга, военные убытки украинских банков и падение гривны

«Минфин» запустил оформление обязательного страхового полиса «Зеленая карта «онлайн. Теперь можно купить этот международный документ всего за 5 минут и получить 10% гарантированный кэшбек.

Доллар за 40 — уже факт: какой курс увидим в ближайшие дни

Конец мая на валютном рынке Украины пройдет достаточно динамично и жестко. Рост курса доллара и евро на прошлой неделе сильно испугал как клиентов на межбанке, так и граждан на наличном рынке. У регулятора остаются две возможности: «заливать» рынок валютой, чтобы погасить девальвационные ожидания участников рынка. Или, наоборот, особо не вмешиваться в процесс проседания гривны и подыграть Минфину.

Заколят всех: Moderna готовится устроить массовую вакцинацию против птичьего гриппа

На прошлой неделе Nvidia блестяще отчиталась за I квартал. Однако это не удержало рынки от падения: инвесторы нервничают из-за возможного нового утечки инфляции. А акулы Уолл-стрит уже распродают акции «Великолепной семерки». Как провели неделю фондовые рынки Штатов и за какими событиями будут следить инвесторы в течение ближайших 5 рабочих дней, расскажет Минфин.