Минфин - Курсы валют Украины

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27 мая 2024, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Рост госдолга, военные убытки украинских банков и падение гривны

Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен

В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг увеличился на 86,17 млрд грн, или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 6010,42 млрд грн, или $151,52 млрд.

Военные убытки украинских банков превысили 1 млрд грн: НБУ рассказал, что делали еще оккупанты для дестабилизации наших финансов

За год убытки украинских банков от обесценения и переоценки имущества из-за войны (уничтожение, потеря контроля, повреждения и т. п.) выросли на 50% и 2 июля 2023 достигли на 1,05 млрд грн.

Гривна снова рекордно падает: НБУ снизил официальный курс на 19 копеек

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 28 мая, на уровне 40,3012 грн/$ по сравнению с 40,1153 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум.

Нацбанк ухудшил прогноз роста украинской экономики

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%.

«Минфин» запустил оформление «Зеленой карты» онлайн

«Минфин» запустил оформление обязательного страхового полиса «Зеленая карта «онлайн. Теперь можно купить этот международный документ всего за 5 минут и получить 10% гарантированный кэшбек.

Доллар за 40 — уже факт: какой курс увидим в ближайшие дни

Конец мая на валютном рынке Украины пройдет достаточно динамично и жестко. Рост курса доллара и евро на прошлой неделе сильно испугал как клиентов на межбанке, так и граждан на наличном рынке. У регулятора остаются две возможности: «заливать» рынок валютой, чтобы погасить девальвационные ожидания участников рынка. Или, наоборот, особо не вмешиваться в процесс проседания гривны и подыграть Минфину.

Заколят всех: Moderna готовится устроить массовую вакцинацию против птичьего гриппа

На прошлой неделе Nvidia блестяще отчиталась за I квартал. Однако это не удержало рынки от падения: инвесторы нервничают из-за возможного нового утечки инфляции. А акулы Уолл-стрит уже распродают акции «Великолепной семерки». Как провели неделю фондовые рынки Штатов и за какими событиями будут следить инвесторы в течение ближайших 5 рабочих дней, расскажет Минфин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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