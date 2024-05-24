Законопроект о запрете CBDC в США, MetaMask работает над интеграцией биткоина: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 мая 2024, 12:14 Читати українською

Законопроект о запрете CBDC в США, MetaMask работает над интеграцией биткоина: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Палата представителей одобрила законопроект о запрете CBDC в США

Палата представителей одобрила законопроект «О противодействии надзору за цифровой валютой центробанка (CBDC)». Он нацелен на то, чтобы запретить Федеральной резервной системе США (ФРС) продвигать инициативы по выпуску цифрового доллара.

«За» проголосовали 216 законодателей, «против» — 192. Инициативу поддержали только три демократа и 213 республиканцев.

«Более двух лет мы работали над продвижением, расширением поддержки и принятием этого важного порядка, который не позволит бюрократам использовать инструмент финансового наблюдения, чтобы фундаментально взорвать наши американские ценности», заявил член Конгресса Том Эммер, который является автором сданного законопроекта.

После одобрения в Палате представителей билль должно пройти голосование в Сенате.

MetaMask работает над интеграцией биткоина — СМИ

Популярный Ethereum-кошелек MetaMask готовится добавить поддержку биткоина. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, разработчики надеются развернуть неназванное решение в течение месяца, однако планы могут измениться.

Первоначально возможности взаимодействия с биткоином могут быть ограничены, но со временем их расширят.

«Мы вдохновлены стремлением MetaMask охватить мультичейн-мир Web3… Хотя мы не можем подтвердить какие-либо сроки конкретных разработок, мы постоянно работаем над инновациями», — заявил CEO компании-разработчика кошелька ConsenSys Джо Любин, посоветовав следить за обновлениями.

MetaMask поддерживает Ethereum, L2-протоколы и EVM-совместимые сети, вроде Avalanche, Polygon, Optimism и Arbitrum. Биткоин не относится к этому перечню, однако существует обходной путь в виде обернутого BTC стандарта ERC-20.

Разработчики кошелька уже долгое время работают над внедрением мультичейн-поддержки. В сентябре 2023 года MetaMask представил функцию Snaps, которая направлена на расширение приложения за пределы EVM-сетей.

Благодаря нововведению появилась возможность настройки кросчейн-мостов между разными блокчейнами, включая биткойны, Solana, Avalanche и StarkNet.

Вероятно, в будущем обновлении взаимодействие с сетями упростится для конечных пользователей. Пока что интеграция Snaps требует более комплексной настройки.

Американский банкир признал себя виновным в краже $47 миллионов для инвестиций в криптовалюту

Бывший CEO банка Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс признал себя виновным в краже $47,1 млн клиентских средств, что привело к краху организации. Эти деньги он потратил на покупку криптоактивов. Об этом сообщает Incrypted.

Минюст США выдвинул обвинение Хейнсу в феврале 2024 года.

Согласно материалам дела, он использовал средства клиентов банка, местной церкви и инвестиционного клуба для того, чтобы купить криптоактивы. Гейнс осуществил не менее 10 переводов на общую сумму в $47,1 млн в период с мая по июль 2023 года. Денежные средства осели на счетах третьих лиц.

В результате его действий Heartland Tri-State Bank закрылся. Позже его продали контрагенту Dream First Bank, а депозиты клиентов погасила Федеральная корпорация по страхованию вкладов.

Правоохранители предполагали, что Гейнс стал жертвой мошенников. Однако суд решил по-другому. Прокурор Кейт Брубахер назвала его «лжецом и манипулятором».

Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет 8 августа 2024 года.

Общая капитализация стейблкоинов превысила $160 миллиардов

Совокупная рыночная капитализация «стабильных монет» преодолела рубеж в $160 млрд. Об этом заявили аналитики Nansen.

Увеличение показателя означает поступление «новых денег» в сегмент, рост спроса на стэйблкоины. Это, по их убеждению, бычий фактор.

Эксперты Coin98 отметили, что с начала года общая рыночная капитализация «стабильных монет» выросла на $30 млрд. В частности: USDT — +$19,7 млрд, USDC — +$8,7 млрд.

В сегменте по-прежнему лидирует USDT от Tether — его капитализация превышает $110 млрд. Соответствующий показатель USDC — $32,5 млрд. На третьем месте — DAI от MakerDAO — $5,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами