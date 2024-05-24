Законопроект о запрете CBDC в США, MetaMask работает над интеграцией биткоина: что нового на рынке

Палата представителей одобрила законопроект о запрете CBDC в США

Палата представителей одобрила законопроект «О противодействии надзору за цифровой валютой центробанка (CBDC)». Он нацелен на то, чтобы запретить Федеральной резервной системе США (ФРС) продвигать инициативы по выпуску цифрового доллара.

«За» проголосовали 216 законодателей, «против» — 192. Инициативу поддержали только три демократа и 213 республиканцев.

«Более двух лет мы работали над продвижением, расширением поддержки и принятием этого важного порядка, который не позволит бюрократам использовать инструмент финансового наблюдения, чтобы фундаментально взорвать наши американские ценности», заявил член Конгресса Том Эммер, который является автором сданного законопроекта.

После одобрения в Палате представителей билль должно пройти голосование в Сенате.

MetaMask работает над интеграцией биткоина — СМИ

Популярный Ethereum-кошелек MetaMask готовится добавить поддержку биткоина. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, разработчики надеются развернуть неназванное решение в течение месяца, однако планы могут измениться.

Первоначально возможности взаимодействия с биткоином могут быть ограничены, но со временем их расширят.

«Мы вдохновлены стремлением MetaMask охватить мультичейн-мир Web3… Хотя мы не можем подтвердить какие-либо сроки конкретных разработок, мы постоянно работаем над инновациями», — заявил CEO компании-разработчика кошелька ConsenSys Джо Любин, посоветовав следить за обновлениями.

MetaMask поддерживает Ethereum, L2-протоколы и EVM-совместимые сети, вроде Avalanche, Polygon, Optimism и Arbitrum. Биткоин не относится к этому перечню, однако существует обходной путь в виде обернутого BTC стандарта ERC-20.

Разработчики кошелька уже долгое время работают над внедрением мультичейн-поддержки. В сентябре 2023 года MetaMask представил функцию Snaps, которая направлена на расширение приложения за пределы EVM-сетей.

Благодаря нововведению появилась возможность настройки кросчейн-мостов между разными блокчейнами, включая биткойны, Solana, Avalanche и StarkNet.

Вероятно, в будущем обновлении взаимодействие с сетями упростится для конечных пользователей. Пока что интеграция Snaps требует более комплексной настройки.

Американский банкир признал себя виновным в краже $47 миллионов для инвестиций в криптовалюту

Бывший CEO банка Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс признал себя виновным в краже $47,1 млн клиентских средств, что привело к краху организации. Эти деньги он потратил на покупку криптоактивов. Об этом сообщает Incrypted.

Минюст США выдвинул обвинение Хейнсу в феврале 2024 года.

Согласно материалам дела, он использовал средства клиентов банка, местной церкви и инвестиционного клуба для того, чтобы купить криптоактивы. Гейнс осуществил не менее 10 переводов на общую сумму в $47,1 млн в период с мая по июль 2023 года. Денежные средства осели на счетах третьих лиц.

В результате его действий Heartland Tri-State Bank закрылся. Позже его продали контрагенту Dream First Bank, а депозиты клиентов погасила Федеральная корпорация по страхованию вкладов.

Правоохранители предполагали, что Гейнс стал жертвой мошенников. Однако суд решил по-другому. Прокурор Кейт Брубахер назвала его «лжецом и манипулятором».

Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет 8 августа 2024 года.

Общая капитализация стейблкоинов превысила $160 миллиардов

Совокупная рыночная капитализация «стабильных монет» преодолела рубеж в $160 млрд. Об этом заявили аналитики Nansen.

Увеличение показателя означает поступление «новых денег» в сегмент, рост спроса на стэйблкоины. Это, по их убеждению, бычий фактор.

Эксперты Coin98 отметили, что с начала года общая рыночная капитализация «стабильных монет» выросла на $30 млрд. В частности: USDT — +$19,7 млрд, USDC — +$8,7 млрд.

В сегменте по-прежнему лидирует USDT от Tether — его капитализация превышает $110 млрд. Соответствующий показатель USDC — $32,5 млрд. На третьем месте — DAI от MakerDAO — $5,2 млрд.