Компания Viasat ожидает, что ее выручка не сможет оправдать оценок аналитиков. Она ждет снижения темпов развития сегмента спутниковых сервисов. Из-за этого котировки фирмы 22 мая просели на 16,7%. Фирма также рассчитывает, что доходы спутниковых сервисов сократятся, так как её американский бизнес вынужден конкурировать с поставщиками услуг беспроводной связи, подобных T-Mobile US. Они предоставляют менее дорогие тарифные планы, отмечают эксперты LBLV .

Сейчас Viasat меняет приоритет на мобильный бизнес, предоставляющий доступ к спутниковой связи различным правительственным структурам. Обслуживающая американские власти фирма в 2023-м купила конкурирующую Inmarsat из Британии за $7,3 миллиарда.

Также Viasat старается улучшить сервисы спутниковой и наземной связи. Но на компанию давят нестабильная экономическая ситуация и жесткое соперничество с поставщиками спутниковых услуг, вроде Starlink.

Детали финансового отчёта Viasat

Глава фирмы отметил, что власти не спешат рассчитывать на одного партнёра, чтобы защититься от зависимости. Viasat является конкурентом для Intelsat, L3Harris Technologies, EchoStar и других компаний. Её подразделение, обслуживающее государственные сервисы, за квартал выручило $385,8 миллиона (рост на 77% год к году). Аналитики ожидали, что этот показатель будет равен $340 миллионам.

Viasat прогнозирует, что её выручка в 2025-м почти не изменится год к году. Эксперты lblv.com ожидали повышения на 7%, до $4,57 миллиарда. Выручка фирмы в сегменте спутниковой связи за IV квартал достигла $1,15 миллиарда, что немного выше прогноза на уровне $1,09 миллиарда. Ее убыток достиг $0,8 на ценную бумагу. Годом ранее Viasat получила прибыль, составившую $15,56 на акцию. Чистый убыток за квартал от продолжающихся операций увеличился до $90 миллионов против прошлогодних $62 миллионов. Этому способствовали более высокие процентные затраты.

Максим Захаров, финансовый аналитик LBLV