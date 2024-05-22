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22 мая 2024, 13:10 Читати українською

Биржа ОКХ раздает 300 млн NOT в новой торговой кампании

OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и вторая по объемам торгов международная криптовалютная биржа c более 50 млн пользователей по всему миру, запустила серию промокампаний, в числе которых состязание с призовым пулом на 300 млн NOT. Пользователи получили возможность поучаствовать в промоакциях различного формата и получить в качестве наград Notcoin (NOT).

Торговая кампания NOT с призовым фондом в 300 млн NOT, стартовавшая 16 мая, предлагает вознаграждение в размере 10 000 NOT каждому квалифицированному пользователю за внесение депозита и торговлю на платформе ОКХ.

Также в сотрудничестве с Notcoin биржа запустила кампанию «Учитесь и зарабатывайте». С 14 по 31 мая пользователям предлагается ознакомиться с обучающими материалами о Notcoin, ответить на простые вопросы квиза в приложении и получить за это награды в TON.

Кроме того пользователи могут опробовать торговлю со специальным grid-ботом NOT/USDT и принять участие в других промокампаниях, которые будут запущены в ближайшее время. За обновлениями можно следить вTelegram-канале и на официальном сайте ОКХ.

Данные промокампании, наряду с недавним добавлением Notcoin на платформу ОКХ Jumpstart и спотовый рынок, направлены на то, чтобы предоставить пользователям больше способов взаимодействия с экосистемой Notcoin, которая уже насчитывает 35 млн участников, а также способствовать более широкому пониманию особенностей Notcoin и его влияния на криптосообщество.

Проект Notcoin поддерживается TON Foundation, организацией, занимающейся развитием блокчейна The Open Network. Notcoin впервые был представлен в 2023 году как «мемкоин» и использовался в качестве игрового токена в одноименной Web3-игре, ставшей популярной среди пользователей за считанные дни. В ноябре 2023 года инвестиционное подразделение криптобиржи,OKX Ventures, опубликовало отчет с подробным анализом TON, в котором подчеркивается, что пользовательская база сети достигнет 500 млн к 2028 году.

Источник: Минфин
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