Биржа ОКХ раздает 300 млн NOT в новой торговой кампании

OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и вторая по объемам торгов международная криптовалютная биржа c более 50 млн пользователей по всему миру, запустила серию промокампаний, в числе которых состязание с призовым пулом на 300 млн NOT. Пользователи получили возможность поучаствовать в промоакциях различного формата и получить в качестве наград Notcoin (NOT).