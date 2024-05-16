Замедление роста ВВП и снижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на макропрогноз Еврокомиссии.

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Прогноз по ВВП

Согласно прогнозу, экономика Украины продолжает бороться с последствиями вторжения россии. После устойчивости экономики в 2023 году рост замедлится в 2024-м из-за «слабых настроений, новых разрушений энергетической инфраструктуры в результате нападений россии и нехватки рабочей силы».

Отмечается, что война будет и дальше ослаблять настроения и препятствовать производственному потенциалу, в частности в энергетическом секторе, где, по предварительным оценкам, в начале 2024 года было уничтожено от 30% до 40% энергетических мощностей.

Согласно прогнозу, мобилизация в сочетании с постоянным перемещением людей, спасающихся от войны и внутри страны, и за рубежом, вероятно, и далее повлечет за собой нехватку рабочей силы и будет иметь последствия для объемов производства.

Прогнозируется, что инфляция в Украине в 2024 снизится до 5,5%, но в 2025 году вырастет до 7,8%.

Также Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП в 2024 году на уровне 1% в ЕС и 0,8% в зоне евро. В то же время в 2025-м ожидается, что ВВП в ЕС вырастет до 1,6%, а в зоне евро — до 1,4%.

Напомним

Как писал «Минфин», ЕБРР ожидает, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году.

Министерство экономики Украины прогнозирует рост ВВП на 4,6%.

В обновленном макропрогнозе на 2024 год НБУ ухудшил рост ВВП с 3,6% до 3%.