Замедление роста ВВП и снижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 мая 2024, 8:32 Читати українською

Замедление роста ВВП и снижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на макропрогноз Еврокомиссии.

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогноз по ВВП

Согласно прогнозу, экономика Украины продолжает бороться с последствиями вторжения россии. После устойчивости экономики в 2023 году рост замедлится в 2024-м из-за «слабых настроений, новых разрушений энергетической инфраструктуры в результате нападений россии и нехватки рабочей силы».

Отмечается, что война будет и дальше ослаблять настроения и препятствовать производственному потенциалу, в частности в энергетическом секторе, где, по предварительным оценкам, в начале 2024 года было уничтожено от 30% до 40% энергетических мощностей.

Согласно прогнозу, мобилизация в сочетании с постоянным перемещением людей, спасающихся от войны и внутри страны, и за рубежом, вероятно, и далее повлечет за собой нехватку рабочей силы и будет иметь последствия для объемов производства.

Прогнозируется, что инфляция в Украине в 2024 снизится до 5,5%, но в 2025 году вырастет до 7,8%.

Также Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП в 2024 году на уровне 1% в ЕС и 0,8% в зоне евро. В то же время в 2025-м ожидается, что ВВП в ЕС вырастет до 1,6%, а в зоне евро — до 1,4%.

Напомним

Как писал «Минфин», ЕБРР ожидает, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году.

Министерство экономики Украины прогнозирует рост ВВП на 4,6%.

В обновленном макропрогнозе на 2024 год НБУ ухудшил рост ВВП с 3,6% до 3%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+9
akaMIK
akaMIK
16 мая 2024, 9:28
#
Мастерство заголовка. Не падение ВВП, а падение темпов роста ВВП
+
+9
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 мая 2024, 10:17
#
Так ВВП зростатиме… але повільніше. Що не так?
+
+9
kadaad1988
kadaad1988
16 мая 2024, 10:32
#
За счет займов, повышения акцизов, тарифов, тотально цен на все и обнищания населения! Жить стало «лучше, стало веселей»… *** нам это нужно???
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами