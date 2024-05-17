Глава НБУ просит иностранные банки активно кредитовать возобновление украинской энергетики

Андрей Пышный обратился к представительствам иностранных банков, работающих в Украине, активно кредитовать восстановление энергетических мощностей. Об этом глава НБУ написал на своей странице в Facebook.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это может быть кредитная поддержка проектов по построению большого количества распределенных страной малых объектов генерации, которые являются относительно безопасными с точки зрения концентрации рисков и угрозы разрушения активов. Или значительно масштабнее проекты, которые могут финансироваться, например, через консорциумное кредитование, где банки объединяют капитал и распределяют риски между собой», — пишет глава Нацбанка.

Он пообещал адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро.

Пышный провел встречу с представителями иностранных банков, призвая их присоединиться к кредитованию восстановления украинской энергетики.

Читайте также: Во всех регионах Украины применили аварийные отключения электроэнергии