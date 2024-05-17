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17 мая 2024, 12:35 Читати українською

Глава НБУ просит иностранные банки активно кредитовать возобновление украинской энергетики

Андрей Пышный обратился к представительствам иностранных банков, работающих в Украине, активно кредитовать восстановление энергетических мощностей. Об этом глава НБУ написал на своей странице в Facebook.

Андрей Пышный обратился к представительствам иностранных банков, работающих в Украине, активно кредитовать восстановление энергетических мощностей.

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«Это может быть кредитная поддержка проектов по построению большого количества распределенных страной малых объектов генерации, которые являются относительно безопасными с точки зрения концентрации рисков и угрозы разрушения активов. Или значительно масштабнее проекты, которые могут финансироваться, например, через консорциумное кредитование, где банки объединяют капитал и распределяют риски между собой», — пишет глава Нацбанка.

Он пообещал адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро.

Пышный провел встречу с представителями иностранных банков, призвая их присоединиться к кредитованию восстановления украинской энергетики.

Читайте также: Во всех регионах Украины применили аварийные отключения электроэнергии

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+45
potator
potator
17 мая 2024, 13:27
#
«Алексов 2006» уже не хватает
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 мая 2024, 13:40
#
В нас достатньо в підприємців коштів на руках, щоб велику частину потреб в енергетиці зробити автономною, але вони, нажаль, мають дуже обмежені повноваження розвиватись в цьому секторі, бо монополії на енергоринку ніхто не відміняв. Грубо кажучи Пишний сказав «Прокредитуйте Ренатіка» :)
+
+15
gucci
gucci
17 мая 2024, 15:02
#
Пишного і Ахметова, а також їхніх дітей — м о б і л і з у в, а т и - в ЗСУ
+
+15
bosyak
bosyak
17 мая 2024, 15:10
#
Ето ж якщо дозволити Вам понаставляти генерацію нахіба ж тоді потрібні монополії і міністерства. Не не не. Ми краще кредитів наберемо і тариф підвищімо. Ішь удумали тут від розетки відключатись.
+
+30
TAN72
TAN72
17 мая 2024, 13:59
#
Ахметова он не хочет попросить реанимировать свой бизнес или только ценник подымать
+
+12
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 мая 2024, 14:06
#
Во первых , в Украине НЕТ иностранных банков , вообще , есть украинские банки с иностранными акционерами .

Во вторых , всех интересует возвратность — времена совка прошли . Если Украина не платит по старым долгам то как можно рассчитывать на привлечение новых .

Ну и процентики будут с потребителей .
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 мая 2024, 15:43
#
Снова хотят набрать денег для тупого распила…
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