Госдолг подешевел в 1,4 раза с 2022 года — Минфин

С 2022 года и по состоянию на конец марта 2024 средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза — с 7,79% до 5,57%. В то же время, средневзвешенная срочность госдолга увеличилась в 1,6 раза — с 6,27 года до 10,04 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Долг

В целом на конец марта госдолг Украины составил 5,92 трлн грн, или $151,1 млрд. За первый квартал 2024 года он увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $5,7 млрд.

Это произошло в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и за последние несколько лет, добавили в Минфине.

Из чего состоит госдолг Украины

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 53,8%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 27,4%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 16% и ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 2,8%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро составляет 33,2%, доллар США — 26,3%, гривны — 25,9%, СДР — 10,8%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 3,8%.

ОВГЗ

В течение января-марта 2024 года Минфин провел 46 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита государственного бюджета.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа составил 138%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне — 207%, в долларах США — 97%, в евро — 93%.