ЕС окончательно утвердил план для Украины на получение 50 млрд евро

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро . Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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В этом году в рамках программы Украина рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

«Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией. Спасибо Бельгии, председательствующей в Совете Е С , и государствам-членам Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непреклонную поддержку», — добавил глава украинского правительства.

План для Ukraine Facility включает в себя 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Он разрабатывался вместе с ключевыми международными партнерами Украины. Исходя из этого, предусмотренные Планом индикаторы частично отвечают уже имеющимся международным обязательствам Украины в пределах других соглашений.

За выполнение индикаторов Плана для Ukraine Facility в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году — 12,5 млрд евро, в 2026 году — 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1, 32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.