ЕС окончательно одобрил продолжение беспошлинной торговли с Украиной

Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров. Соглашение предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года, говорится в сообщении прессслужбы Евросовета.

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Обновленное соглашение предусматривает возможность ограничения экспорта отдельных категорий украинских товаров в ЕС. Если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран Евросоюза возникнут значительные сбои из-за украинского импорта, например пшеницы, регламент гарантирует, что Еврокомиссия сможет быстро отреагировать и принять любые меры, которые сочтет нужным, говорится в сообщении.

Также для защиты фермеров ЕС режим либерализации торговли может быть экстренно остановлен для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птиц, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

Если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также за 2022 и 2023 годы, тарифы будут пересмотрены.