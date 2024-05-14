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14 мая 2024, 11:15 Читати українською

OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o

Компания OpenAI представила языковую модель искусственного интеллекта GPT-4o. Разработчики заверили, что модель будет работать так же, как GPT-4, но гораздо быстрее. Об этом сообщает XDA.

Компания OpenAI представила языковую модель искусственного интеллекта GPT-4o.
Фото: скриншот с видео

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GPT-4o также получил новую технологию голосового режима для непосредственного общения с ChatGPT.

Буква «o» в названии — это сокращение от «omni» («всесторонний»). Новая версия модели работает с языком, текстом и видео. GPT-4o в среднем реагирует на аудио за 320 миллисекунд, что сравнимо со временем реакции человека в разговоре, отметили в компании.

В OpenAI всегда стремились сделать голосовой разговор с ChatGPT похожим на разговор с реальным человеком, но задержка с ответом все портила.

В компании провели демонстрацию разговора с GPT-4o с помощью голоса. GPT-4o не только ответил почти мгновенно, когда докладчик закончил разговор. ИИ также ответил превращением текста в речь с полноценным чувством общения в реальном времени.

Кроме того, в OpenAI показали, как GPT-4o можно использовать в качестве голосового переводчика между двумя людьми, говорящими на разных языках.

Во время другой демонстрации, языковая модель GPT-4o рассказала сказку на ночь с подсказкой «работа и любовь». В середине рассказа вмешался Марк из OpenAI и попросил GPT-4o откорректировать эмоции. GPT-4o меняла голос в зависимости от вопросов, от драматического выступления до холодного, роботизированного тона. В конце концов GPT-4o даже спела.

GPT-4o также использовали для проверки кода. Модель смогла не только объяснить, что делает код, но и сказать, что произойдет, если изменить некоторые его части.

Обычно когда OpenAI анонсирует новую версию своей модели ChatGPT, она ограничена платным доступом. Однако компания решила позволить каждому пользоваться этой новой технологией, хотя платные пользователи будут иметь гораздо больше возможностей.

Новая технология будет развернута в ближайшие несколько недель. В скором времени будет развернуто приложение ChatGPT для настольных ПК с голосовыми и визуальными возможностями.

Напомним

«Минфин» писал, что, по данным Bloomberg, Apple заключила соглашение с OpenAI по интеграции функций ChatGPT в iPhone. Если это соглашение состоится, то Apple наконец-то сможет значительно обновить своего виртуального помощника Siri.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YakovBoricov
YakovBoricov
14 мая 2024, 12:12
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Круто!
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