Spotify получил рекордную прибыль после сокращения штата

Шведский гигант потоковой передачи музыки Spotify объявил о рекордной прибыли более 1 млрд евро после года сокращения расходов и увольнения персонала. Об этом сообщает BBC.

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В прошлом году компания сократила 17% своей рабочей силы, чтобы сократить издержки.

В декабре 2023 года генеральный директор Spotify Даниэль Эк заявил, что около 1500 рабочих мест будут уволены в рамках «существенных действий по оптимизации наших расходов», чтобы компания могла достичь своих целей.

При этом технологическая компания преследует цель расширить свою деятельность по всему миру и охватить миллиард пользователей до 2030 года.

Сейчас Spotify имеет 615 млн пользователей, что несколько ниже собственного прогноза в 618 млн на первый квартал. К середине года компания нацелена на 631 млн. рублей.

Однако количество абонентов премиум-класса выросло на 14% в первом квартале до 239 млн.

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В компании заявили, что деньги будут потрачены на привлечение новой аудитории.

«Мы собираемся добавить немного маркетинговых затрат в течение года. Потому что мы хотим продолжать рост и мы увидели, что на некоторых территориях мы, возможно, немного отступили», — говорил Эк.

Большую часть прибыли Spotify получил благодаря подкастам. Валовая рентабельность выросла до 27,6% в первом квартале по сравнению с 25,2% годом ранее.

Компания инвестировала более 1 млрд евро в развитие бизнеса подкастов, в том числе потратив сотни миллионов на такие популярные шоу, как The Joe Rogan Experience.

Квартальный доход компании вырос на 20% до 3,64 млрд евро, превзойдя отметки в 3,61 млрд евро.

Spotify повысил цены, чтобы увеличить доход, и экспериментировал с разными планами подписки.

Рост акций

Акции Spotify, сначала упавшие по итогам первого квартала, изменили курс и выросли на 8% на прерыночных торгах во вторник, 23 апреля.

С момента запуска в 2006 году, Spotify инвестировал огромную сумму в развитие бизнеса и обеспечение эксклюзивного контента, таким как подкасты Мишель и Барака Обамы, а также герцога и герцогини Сассекских.