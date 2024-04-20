В марте количество официально безработных украинцев выросло на 8%

Количество зарегистрированных нетрудоустроенных граждан возросло в марте на 7,9% — до 118,5 тыс., в основном за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц — на 7,6 тыс., до 91,9 тыс. Об этом сообщает Интеракс-Украина со ссылкой на данные НБУ .

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Количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет — на 2,3 тыс., до 27,1 тыс.

Уточняется, что подобная тенденция продолжается с января 2024 года.

Как и в предыдущем месяце, наибольшее количество безработных граждан зафиксировано в следующих областях:

Запорожской (8,9 тыс.),

Харьковской (8,6 тыс.),

Днепропетровской (8,4 тыс.),

Сумской (7,3 тыс.),

Полтавской (6,4 тыс.).

Согласно информации НБУ, количество получающих пособие безработных увеличилось с 46,6 тыс. до 51,2 тыс., тогда как количество вакантных мест также возросло до 44,5 тыс. с 41 тыс. в феврале.