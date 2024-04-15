Ожидание миллиардов от Berkshire: сигнал стратегического терпения от Уоррена Баффетта

В отчете 13 F компании Berkshire Hathaway за 4-й квартал 2023 года, который обнародовали 15 февраля, обнаружено, что конгломерат владеет наличными в размере $ 168 млрд. Это вызвало вопросы о планах легендарного инвестора Уоррена Баффетта, который руководит этой империей, относительно денежных резервов. С 1965 г., когда Баффетт возглавил руководство Berkshire Hathaway, компания демонстрировала среднегодовой рост стоимости на уровне 19,8%, что практически вдвое превышало доходность S&P 500. Почему понимание стратегии инвестиционного гуру является ценной информацией для инвесторов и на какие его вечные принципы следует обратить внимание, «Минфину» рассказала инвестиционная экспертка Дарина Совенко.

Обзор текущей стратегии Баффетта

Стратегия предпринимателя довольно проста: покупай по низкой цене, продавай по высокой и не спеши.

Игра Баффетта не заключается в постоянных движениях — вместо этого она сводится к ожиданию правильного момента. В периоды, когда рынок «перегрет», трудно найти выгодные акции. Как действует Баффетт? Он не спешит. Инвестор аккумулирует огромный резерв наличных, продавая активы, которые достигли пиковой стоимости. Цель — не просто избежать рисков, а подготовиться ко взвешенным действиям в нужный момент.

Удерживать значительные суммы наличных может казаться нелогичным в условиях идеологии постоянного инвестирования. Однако Баффетт рассматривает наличные как колл-опцион на любой класс активов без срока окончания действия. Такой подход позволяет ему быстро действовать, когда появляются выгодные возможности.

В конце концов, когда рынок неизбежно падает, инвестиционный гуру использует денежные резервы для покупки акций по самой привлекательной цене. Эта стратегия требует дисциплины и острого глаза на оценку компаний, на чем Баффетт специализируется уже не одно десятилетие.

Источник: Yahoo Finance

По моему мнению, накопление больших денежных резервов и выборочные инвестиционные действия Уоррена Баффетта демонстрируют сдержанную уверенность в будущих возможностях. Значительные суммы наличных средств выступают буфером от рыночной волатильности и наглядно демонстрируют важность сохранения капитала. В то же время эти большие суммы являются мощным ресурсом для приобретения перспективных компаний или осуществления масштабных инвестиций, когда представится соответствующая возможность.

Обзор последних позиций в портфеле легенды фондового рынка

10 лучших активов Berkshire

Источник: Guru Focus

Около 87 % активов Berkshire входят в топ-10 позиций в портфеле Баффетта. Это свидетельствует о том, что он делает ставку на индустрии и компании с долгосрочным потенциалом развития и высокой стоимостью.

Несмотря на то, что генеральный директор Berkshire Hathaway уменьшил долю в Apple на 1,09 % в последнем квартале 2023 года, этот актив все еще является основной инвестицией в его портфеле. Он составляет более 50 % от общих позиций. Это небольшое уменьшение доли не указывает на потерю доверия к компании Apple, а скорее является взвешенным шагом для оптимизации инвестиционного портфеля, возможно, с целью закрепления части доходов или перераспределения капитала для новых возможностей.

Однако Уоррен Баффетт интересуется не только инновациями в Apple. Его особенно привлекает агрессивная программа обратного выкупа акций, которую активно проводит компания. Скупая собственные позиции на открытом рынке, она уменьшает их количество в обращении. А меньшее предложение при постоянном спросе закономерно увеличивает рыночную цену акций. Именно такие действия по максимизации стоимости активов и ищет легендарный инвестор в потенциальных объектах для вложений.

В то же время Уоррен Баффетт решил распрощаться с компанией D.R. Horton. Быстрая продажа акций D.R. Horton, приобретенных и проданных в течение нескольких месяцев, является нехарактерным явлением для долгосрочной инвестиционной стратегии Баффетта. Вероятно, такое решение приняли инвестиционные менеджеры Тед Уэшлер или Тодд Комбс.

Компания полностью избавилась от инвестиций в Globe Life, Markel Group и StoneCo. В общем, продажа акций Globe Life, похоже, обусловлена беспокойством относительно завышенной оценки их стоимости. Цена акций стремительно выросла после пандемии, подтолкнув оценку до более высоких уровней, нежели те, которые Berkshire Hathaway традиционно считает устойчивыми. Выход из инвестиций в Markel, вероятно, связан с высокой оценкой ее стоимости. Сначала Markel была перспективной инвестицией по привлекательной цене, однако к октябрю 2023 года рыночная стоимость компании выросла почти на 50 % от стоимости ее чистых активов, в результате чего эта инвестиция потеряла статус выгодного соглашения для Баффетта и его команды. StoneCo продана из-за высоких процентных ставок в Бразилии, которые повлияли на кредитное подразделение финансовой компании со значительными долгами, увеличив расходы на их обслуживание.

Другие существенные корректировки в портфеле касались HP и Paramount Global. В частности, Berkshire сократила долю в HP на 77,7 % и оставила инвестицию стоимостью $ 687,6 млн. Если упомянуть Paramount Global, то здесь сокращение составило 32,4 %, и сейчас стоимость инвестиционной позиции равна $ 936,5 млн. Такая ситуация связана с большим долгом компании: долгосрочные обязательства в размере $ 14,6 млрд значительно превышают денежные резервы в $ 2,46 млрд. Инвесторы теряют терпение из-за постоянного перехода на стриминговые сервисы и неудачных попыток Paramount получить прибыль от этого сегмента рынка.

Факт того, что Berkshire Hathaway не объявила о каких-либо новых покупках акций в 4-м квартале 2023 года, может указывать на осторожную позицию компании в условиях потенциально переоцененного рынка. Зато в 3-м квартале компания расширила портфель за счет новых инвестиций в Liberty Live Series C и A, Sirius XM Holdings и Atlanta Braves Holdings.

Источник: SP Global

Решение Баффетта оставить неизменной долю в Bank of America Corp (BAC) демонстрирует непоколебимое доверие к банковскому сектору. Это особенно заметно на фоне роста стоимости акций банка на 10,81 % с начала года, что свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно устойчивости финансового сектора и его перспектив развития в меняющейся экономической среде. Большая зависимость банка от процентных ставок в последнее время сыграла ему на руку, превратив повышение ставок ФРС в значительный источник прибыли.

Berkshire увеличила доли в Chevron (CVX) и Occidental Petroleum (OXY), показывая «бычье» отношение к энергетическому сектору. Увеличение доли на 14,37 % в Chevron и на 8,74 % в Occidental — это не просто корректировка портфеля, а значительное проявление доверия к устойчивости сектора энергетики. Диверсифицированные операции Chevron, включая бурение, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивают защиту от колебаний цен на нефть, сочетаясь со стабильной историей дивидендных выплат. В отличие от Chevron, Occidental Petroleum сосредотачивается на добывающем бурении и имеет баланс с более высоким уровнем долга, что подчеркивает изысканный подход к использованию динамики энергетического рынка.

Вероятно, американский предприниматель воспользовался падением цен, чтобы приобрести больше акций по более низкой стоимости. При расширении инвестиций Уоррен Баффетт не просто следует за энергетическим бумом, но и адаптируется к общему ожиданию устойчивого спроса и возможных ограничений в предложении из-за военного конфликта на Востоке, что тоже может пошатнуть стабильность цен на нефть. Я считаю, что это достаточно взвешенная ставка на устойчивость сектора и его ключевую роль в мировой экономике.

Чему нас учит ежегодное письмо Уоррена Баффетта акционерам?

В ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway на 2024 год инвестиционный гуру преимущественно говорит о том, что эпоха заключения крупных сделок, которые значительно повышали финансовые показатели Berkshire, может остаться позади.

Инсайт Баффетта о недостаточности трансформационных сделок, которые могут значительно повлиять на доходность Berkshire, особенно указывает на это. Он отметил: «В этой стране остается только несколько компаний, которые способны действительно изменить ситуацию в Berkshire, и мы и другие бесконечно анализируем их».

По моему мнению, рефлексия легенды фондового рынка подчеркивает общий тренд в мире инвестиций, где насыщение капиталом и конкуренция делают действительно интересные сделки все более редкими. Реализм Уоррена Баффетта относительно будущих вызовов для Berkshire, особенно в условиях переполненного конкурентами рынка, резонирует с современной средой, где стремление к росту любой ценой становится все сложнее.

В целом, Баффетт напоминает, что правила игры не изменились: терпение, консерватизм и поиск ценных активов до сих пор остаются важнейшими шагами для инвестора, которых стоит придерживаться. Применение этих принципов на практике можно отслеживать в его известных инвестициях в Coca-Cola с 1988 года, American Express с 2001 года и Apple с 2016 года.

Итак, к настоящему моменту мы выяснили: подход Баффетта базируется на взвешенном оптимизме, целью которого является формирование портфеля, балансирующего потенциал роста с осознанием возможных рисков. Поэтому можно уверенно сделать вывод, что стратегия Баффетта относительно выхода с определенных позиций проста: сокращать или закрывать позиции, где соотношение риска и вознаграждения становится неблагоприятным из-за отраслевых тенденций, финансовой нестабильности или завышенной оценки стоимости.

Мы все свидетели того, что глобальный рынок действительно стал более насыщенным и сложным. Признание Баффеттом того, что лучшие игроки уже выбраны, подчеркивает, что компании-лидеры, такие как Apple и другие, которые составляют значительную долю его портфеля, все еще остаются привлекательными для инвесторов.