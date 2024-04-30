Инфляция в еврозоне осталась на уровне 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в апреле 2024 г. увеличились на 2,4% в годовом выражении. Инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составляла 2,4% и была минимальна с ноября прошлого года. Об этом говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), которое представило предварительную оценку.

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По отношению к предыдущему месяцу потребительские цены выросли на 0,6%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, отслеживающий Европейский центральный банк), в апреле повысились на 2,7% в годовом выражении после роста на 2,9% в марте.

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Цены энергоносителей замедлили понижение до 0,6% после 1,8% в марте. Цены на промышленные товары выросли на 0,9% (+1,1% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,8% после повышения на 2,6% в марте. Услуги подорожали на 3,7% против 4% в месяц раньше.

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Самая высокая и низкая инфляция в еврозоне

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,7%).

Самый низкий рост цен наблюдался в Литве (0,4%), Финляндии (0,6%) и Италии (1%).