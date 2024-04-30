Эстония не будет высылать украинских мужчин с просроченными паспортами

У Эстонии нет плана высылать на территорию Украины украинцев, законно проживающих в Эстонии, и бежали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Уикс, сообщает ERR.

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«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии, сбежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», — отметила Викс.

По состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18−60 лет.

По словам Аннели Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

«Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой в отсутствие настоящего проездного документа», — отметила чиновница.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующее вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 000 военных беженцев.

Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

«Минфин» писал, что в Польше продолжат защиту украинским беженцам без паспортов.

В Германии украинцы тоже могут оставаться и с недействительным паспортом.