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30 апреля 2024, 15:16 Читати українською

Эстония не будет высылать украинских мужчин с просроченными паспортами

У Эстонии нет плана высылать на территорию Украины украинцев, законно проживающих в Эстонии, и бежали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Уикс, сообщает ERR.

У Эстонии нет плана высылать на территорию Украины украинцев, законно проживающих в Эстонии, и бежали из-за войны.
Фото: gazeta.ee

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«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии, сбежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», — отметила Викс.

По состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18−60 лет.

По словам Аннели Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

«Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой в отсутствие настоящего проездного документа», — отметила чиновница.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующее вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 000 военных беженцев.

Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

«Минфин» писал, что в Польше продолжат защиту украинским беженцам без паспортов.

В Германии украинцы тоже могут оставаться и с недействительным паспортом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+126
3212242
3212242
30 апреля 2024, 15:31
#
І правильно. Цим обмеженням Україна вистрілила собі в ногу в питанні добровільного повернення громадян. Не здивуюсь, якщо в багатьох цивілізованих країнах невидача нового документу стане достатньою підставою для видачі документів тієї країни, в якій перебуває українець.
+
+15
Strain
Strain
30 апреля 2024, 16:44
#
Зеленский давно выстрелил себе в ногу.
Повальная коррупция.
Бардак в армии.
Бездарные законопроекты.

Но всегда можно будет кивнуть на войну и пятую колонну.
+
+15
Strain
Strain
30 апреля 2024, 16:46
#
Проблема тут двоякая.
С одной стороны «А почему выехавшие не должны умирать на фронте»
С другой «А почему те, кто остался должны умирать на фронте»

Увы, но на двух стульях не усидишь. И надо что-то одно принять.
Либо все в равных условиях и возвращайте всех.
Либо откройте границы. Кто хочет уедит.

А то я всё пытаюсь понять почему я должен что-то государству, а выехавший тешится на пляже.
+
+30
YakovBoricov
YakovBoricov
30 апреля 2024, 16:55
#
Взагалі незрозуміло як такі рішення можуть покращити мобілізацію? Якщо якась країна скаже, що будуть висилати, то ці люди просто переїдуть в іншу країну. До чого такі рішення що позитивного вони в собі несуть? Яка від цього користь?
+
0
Strain
Strain
30 апреля 2024, 17:41
#
Это было направлено, что бы «успокоить» внутреннюю аудиторию тех кто не уехал. Типа «до тех кто за бугром тоже доберемся». Я выше писал. Попытка усидеть на двух стульях. Пока выходит не очень.
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