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30 апреля 2024, 13:15 Читати українською

Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня

После выхода россии по Черноморской зерновой инициативе летом прошлого года 1300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами. Об этом рассказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, пишет «Укринформ».

После выхода россии по Черноморской зерновой инициативе летом прошлого года 1300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.
Фото:depositphotos

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Как изменился экспорт

По словам Кислицы, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

«Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы», — отметил постпред. Всего из портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск» было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

«Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров», — подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия. «Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гарантом глобальной продовольственной безопасности, — отметил дипломат. — Гуманитарная программа „Зерно из Украины“ служит достойной иллюстрацией этого».

На сегодняшний день в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию и Судан было отправлено 8 судов из более 200 тыс. тонн зерна.

На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судане отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитанная на оказание помощи 2 млн человек, — отметил Кислица.

Он отметил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок, что будет способствовать усилению глобальной продовольственной безопасности.

Напомним

Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, в которой принимали участие Украина, Турция, ООН и рф, 17 июля 2023 года.

Комплекс соответствующих мер предусматривал, в частности, разблокировку москвой черноморских портов для экспорта украинского продовольствия.

Источник: Минфин
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