Минфин - Курсы валют Украины

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12 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: инфляция упала, Украина готова брать кредиты в США, золото обновило максимум

Инфляция в Украине упала до минимума за 3,5 года. Как изменились цены в марте

Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. По данным госстата, в марте потребительские цены выросли на 0,5% (к февралю 2024 года), с начала года — на 1,2% (к декабрю 2023 года).

Нацбанк увеличил продажу доллара на межбанке и сильно поднял его курс — установлен новый максимум

Население в марте купило рекордно низкий объем валюты

Объемы покупки валюты населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года.

Украина готова взять взаймы в США — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь США «чем быстрее, тем лучше». Поэтому он готов согласиться на ссуду. Президент посетовал, что Украина стала внутриполитическим вопросом в США, но он надеется, что «ум все же победит и мы получим соответствующую помощь».

Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с ограничениями

Европейский парламент и Европейский совет достигли предварительного соглашения о приостановлении действия импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год до 5 июня 2025 года.

ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на рекордно высоком уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевых процентных ставки. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам — на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам — 4,75%.

В Украине могут запустить программу аренды жилья с правом его выкупа

«Укрфинжилье» совершенствует программу доступного ипотечного кредитования «еОселя» и разрабатывает новые, в частности, программу аренды с правом выкупа. Формат rent to own не новый, он достаточно популярен, в частности, в европейских странах, опыт которых эксперты компании сейчас изучают, чтобы сделать украинскую модель максимально выгодной и действенной.

Источник: Минфин
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