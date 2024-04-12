Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в $2400 за унцию.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 по киевскому времени подскочили на 1,7% — до $2413,9 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в цене более 14%.

Кроме того, спотовая цена серебра выросла на 2% до $29,04 за унцию, достигнув самого высокого уровня с начала 2021 года.

Платина выросла на 1,7% до $996,36, а палладий укрепился на 0,5% до $1051,50.